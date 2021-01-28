Число случаев COVID-19 и смертей от него в Африке растет быстрыми темпами, а новые варианты коронавируса, распространяющиеся во все большем количестве стран, могут стать причиной второй волны заболевания. Такие опасения высказывают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последнюю неделю на черном континенте было зафиксировано 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 6,2 тысячи летальных исходов. За четыре недели - с 29 декабря по 25 января - число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, передает РИА "Новости".

Отмечается, что штамм, впервые выявленный в ЮАР, является преобладающим и влияет на рекордное число случаев заболевания в ряде африканских стран. Сейчас ВОЗ помогает странам отследить новые варианты и бороться с их распространением.

"Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм (заболеваемости) и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений", - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, слова которой приводятся в распространенном заявлении организации.

Ситуацию осложняет и нехватка вакцин, партии которых могут неравномерно распределяться между разными странами. Так, президент ЮАР Сирил Рамапоса предостерег международное сообщество от несправедливого распределения вакцины от коронавируса среди богатых и бедных стран. "Вакцинный национализм" угрожает восстановлению государств после пандемии, заявил он, выступая на виртуальной конференции "Давосская повестка дня", организованной Всемирным экономическим форумом в Давосе. Человечество не защищено от коронавируса, если лишь некоторые страны смогут вакцинировать население, подчеркнул он, призвав мировое сообщество к партнерству и солидарности.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или тяжести протекания болезни.

Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

К настоящему моменту коронавирусом в мире заразились 101 млн 726 тысяч человек. Почти 2,2 миллиона заболевших умерли, подсчитал проект Worldometer.