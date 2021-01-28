ВСЕ ФОТО Госсекретарь США Блинкен заявил об обеспокоенности безопасностью Навального

U.S. Department of State / Flickr.com "Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос - это голос многих россиян и он должен быть услышан", - сказал Блинкен

Алексей Навальный / Youtube.com Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял "вопросы, вызывающие обеспокоенность", включая отравление Алексея Навального и обращение российских сил безопасности с участниками акции в его защиту

The White House / Youtube.com

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. Об этом во время брифинга заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вел телеканал MSNBC.

"Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос - это голос многих россиян и он должен быть услышан", - сказал Блинкен. На вопрос, где находится "красная линия" в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.

"Как сказал президент, мы проводим обзор всех этих действий, которые вызывают у нас глубокую озабоченность. <...> Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров", - отметил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял "вопросы, вызывающие обеспокоенность", включая отравление Алексея Навального и обращение российских сил безопасности с участниками акции в его защиту.

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония) осудили арест Навального и призвали российские власти к его незамедлительному и безоговорочному освобождению.Кроме того, министры в очередной раз призвали расследовать предполагаемое отравление оппозиционера и привлечь виновных к ответственности.

Также главы МИДов выразили обеспокоенность задержаниями протестующих и журналистов во время акций 23 января. По их словам, задержания свидетельствуют о постоянном сокращении пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России. Госдепартамент США также призвал освободить всех задержанных участников массовых акций 23 января вместе с Алексеем Навальным.