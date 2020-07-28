Израильские орнитологи при поддержке армейского спецназа вырастили грифа с помощью мультикоптера, пишет NEWSru.com Israel со ссылкой на газету "Гаарец". 27 июня птенец грифа впервые вылетел из гнезда.

Прошло 132 дня после того, как он вылупился из яйца в своем гнезде, и через 52 дня после гибели его матери в результате столкновения с высоковольтным проводом. Четыре раза в день люди кормили птенца с помощью беспилотника.

Случившаяся на Севере Израиля история птенца стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью мультикоптера.

После гибели матери отец птенца не бросил свое потомство, но не справлялся один. В рамках программы "Хищные птицы в прямом эфире" отцу-одиночке помогли орнитологи управления охраны природы и национальных парков. Аппаратуру предоставила компания XTEND, разработавшая платформу управления беспилотником в сложных топографических условиях, а мультикоптером управляли бойцы спецназа.

Популяция грифов на Ближнем Востоке резко сократилась, и в последние годы птица находится на грани вымирания. Поэтому в управлении охраны природы прикладывают значительные усилия для спасения этих птиц.