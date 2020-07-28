Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к решению о прекращении деятельности.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили с целью разблокирования Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой 28 июля.

В свою очередь Кучма отметил, что за последний год работа контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. По словам экс-президента, в дальнейшем он готов консультировать участников процесса по урегулированию вооруженного конфликта.

Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонней контактной группе с момента ее создания в 2014 году. Он покинул группу в 2018 году. Тогда Кучме исполнилось 80 лет. Перед этим политик признался, что переговоры в Минске изматывают его, а результат слишком незначителен.

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... И когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - жаловался Кучма.

"Когда-то надо мне остановиться...", - добавил он, признавшись, что после возвращения домой двое суток отходит от этих встреч, а "там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык".

"Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал бывший украинский лидер.

Он также не исключил, что, возможно, после его ухода желающих занять этот пост не найдется, "поскольку это не хлебное место".

Вероятно, так оно и оказалось. В июне 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем страны в группе, передает радио "Свобода".

В ночь с 26 на 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Стороны конфликта - Вооруженные силы Украины и пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности к полному прекращению огня.

Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встрече в Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлен только обмен заключенными и задержанными, но не в формате "всех на всех".

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают.

Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе. Ранее он неоднократно практически сразу же нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.