Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что китайская сторона старается продвигать свои интересы, работая с Демократической партией США

State Department Photo by Freddie Everett / Public Domain / Flickr Накануне газете The Financial Times отмечала, что за три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что китайская сторона старается продвигать свои интересы, работая с Демократической партией США, передает "Интерфакс".

"Китайцы, когда они приезжают сюда, проводят переговоры с демократами. Они продвигают свои интересы, общаясь с демократами на Капитолийском холме (в конгрессе ", - сказал Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что американские дипломаты хотят иметь такую же возможность "говорить со всем китайским народом". "Мы хотим, чтобы была свобода слова, открытость, чтобы была возможность работать с теми в США, кто не согласен с администрацией. Так работает демократия", - добавил госсекретарь США.

Напомним, накануне газете The Financial Times отмечала, что за три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай. По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения.

По мнению издания, в последнее время угрозы и требования Китая сопровождаются "все более воинственным тоном". Хотя взаимодействие Москвы с Пекином усилилось после введения западных санкций и присоединения Крыма, в некоторых кругах США рассчитывают на то, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю, связь с которым не так прочна, как кажется на первый взгляд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в поддержке своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - писал Трамп в своем твиттере в мае.