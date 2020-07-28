Эксперты отметили во время пандемии коронавируса небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство (ВНЖ) за границей и второе гражданство. По данным специалистов Knight Frank с марта по май число обращений за "золотыми паспортами" выросло примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самый высокий спрос - на ВНЖ в Португалии, странах Карибского бассейна, на Кипре и Мальте. Эти юрисдикции считаются более экономным вариантом для получения вида на жительство по сравнению с большинством стран ЕС, отмечает Forbes. Также россияне активно рассматривают вариант получения инвестиционного гражданства Черногории.

Спрос на страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис) объясняется скидками на их "золотые паспорта". Так, Сент-Китс и Невис до конца текущего года снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со 190 тысяч долларов до 150 тысяч. Во многих странах порог и того меньше - от 100 тысяч долларов. Доминика снизила размер взноса в экономический фонд до 50 тыс долларов (было 75 тысяч) и расширила понятие "иждивенца" - ими теперь могут считаться люди не до 18, а до 30 лет.

Рост спроса на "золотой паспорт" Мальты эксперты объясняют тем, что прием документов по действующей программе заканчивается 31 июля. А популярности Кипру добавили скидки на недвижимость.

Специалисты частично связывают спрос на ВНЖ с сохранением запрета на въезд россиян в ЕС из-за коронавируса. Паспорта стран Карибского бассейна становятся альтернативой въездным визам, которые сейчас не выдаются. А во время пандемии ВНЖ и гражданство, в отличие от виз, давали возможность въезжать в эти страны.

С 1 августа Россия восстанавливает регулярное авиасообщение с тремя странами - Турцией, Великобританией и Танзанией. Строже всего требования к россиянам в Британии: перед поездкой они должны заранее заполнить специальную онлайн-форму, а по прибытии в страну сразу отправиться на двухнедельный карантин даже при наличии справки об отсутствии COVID-19. За нарушение самоизоляции предусмотрены крупные штрафы и запрет на повторный въезд в страну.

ЕС не торопится возобновлять транспортные связи с Россией. По неофициальным данным, свободный въезд россиян в Европу останется закрытым как минимум до середины августа.