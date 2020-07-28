Радикальное движение "Талибан"* в Афганистане объявило о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха, передает Arab News и другие СМИ со ссылкой на заявление представителя группировки.

"Все моджахеды получили приказ воздерживаться от проведения любых операций против врага в течение трех дней и ночей праздника", - отмечается в заявлении лидера талибов* Забиуллы Муджахида.

Перемирие начнется в пятницу. Это второе прекращение огня в Афганистане за последние два месяца. В предыдущий раз перемирие объявляли в честь Рамадана, отмечает "Интерфакс".

Однако Забиулла Муджахид добавил, что если талибы* во время перемирия подвергнутся нападению со стороны правительственных сил, они примут ответные меры.

Пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки сказал, что правительство приветствует заявление талибов* о прекращении огня, но добавил, что жители Афганистана ждут установления прочного мира и начала переговоров между враждующими сторонами.

Президент Афганистана Ашраф Гани сказал во вторник, что с момента заключения соглашения между США и "Талибаном"* погибли в результате нападения боевиков 3560 сотрудников сил безопасности.

В понедельник также был опубликован доклад Миссии ООН по содействию Афганистану, из которого следует, что за первые шесть месяцев 2020 года в стране погибли более 1280 мирных жителей. Большинство из них были убиты в ходе боев с участием талибов* и правительственных сил.

На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что в Афганистан направляется спецпредставитель Соединенных Штатов Залмай Халилзад, который попытается договориться об обмене пленными и прекращении активных боевых действий.

Пока же в Афганистане продолжают гибнуть люди, а оружие в руки берут даже дети. Так, в провинции Гор 15-летняя Камар Гюль убила из автомата Калашникова двух боевиков-талибов*, отомстив таким образом за смерть родителей. Об этом рассказал начальник местной полиции.

Талибы* ворвались в дом несовершеннолетней девушки, поскольку искали ее отца. Он был старейшиной и поддерживал официальные власти. Талибы вывели отца семейства и его жену из дома, после чего убили их.

"Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана"*, которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков", - заявил начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада.

Представитель губернатора провинции сообщил, что афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в "более безопасное место", передает РИА "Новости".