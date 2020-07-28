Сотрудники избирательного штаба бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является наиболее вероятным соперником республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, получили рекомендацию удалить китайское приложение TikTok из служебных и личных мобильных устройств связи. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в штабе демократа.

По их данным, юрисконсульт Байдена Дана Римус в понедельник направила сотрудникам штаба послание по электронной почте. "Мы снова советуем воздержаться от использования TikTok на личных мобильных устройствах. Если вы пользуетесь TikTok для работы в штабе, мы рекомендуем подобрать для этого отдельный телефон и завести отдельный аккаунт", - написала она. Штаб Байдена не зарегистрирован в одноименной социальной сети, передает ТАСС.

Национальный комитет Демократической партии США ранее рекомендовал всем членам партии, ведущим кампанию по избранию на выборные должности, принимать особые меры предосторожности при пользовании данным приложением китайской разработки. В США приложение TikTok скачали 165 млн раз.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета приложения TikTok в США. Также в 2019 году лидер демократов в Сенате Чак Шумер и сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвали разведывательное сообщество оценить, представляет ли TikTok угрозу для национальной безопасности.

Информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности, заявил 21 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.