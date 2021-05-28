Башар Асад победил на выборах президента Сирии, набрав 95,1% голосов

Пресс-служба президента России

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. Его слова приводит РИА "Новости".

За Асада, по словам Саббага, проголосовали 13,5 миллиона сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.

Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.

Члены российской парламентской делегации также рассказали, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил. Как заявила ранее советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.

Нынешние выборы - вторые, проходящие с начала военного противостояния в 2011 году. В 2014 году Асад победил, получив 89% голосов избирателей, явка составила 73%.

Как пишет РБК, сам Асад и его супруга Асма проголосовали на избирательном участке в пригороде Дамаска городе Дума. Во время военного конфликта Дума несколько лет находилась под контролем оппозиции, в 2018 году город стал местом применения химического оружия. Переизбирающийся на четвертый семилетний срок Асад сказал журналистам, что войну в стране не следует называть гражданской. "Наше присутствие здесь говорит о том, в Сирии нет противостояния между тем или иным регионом, той или иной религиозной общиной, - утверждает он. - В Сирии не было гражданской войны, как утверждают на Западе" (цитата по Reuters).

В выборах выразил желание принять 51 человек, но зарегистрированы были только трое. Соперниками Асада стали бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель так называемой патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Абдалла родился в 1956 году в провинции Алеппо, был депутатом Народного совета (парламента), а в 2016-2020 годах - министром по делам этого совета. Махмуд Ахмед Мураи возглавляет Сирийскую арабскую организацию по правам человека, а также занимает пост генсека "Демократического фронта оппозиции", созданного в декабре 2016 года.

В провинции Идлиб прошли митинги протеста против выборов. Участники призывали соотечественников не ходить на избирательные участки и "бойкотировать голосование ради собственного дома". В Идлибе выборы не проводились, так как провинция контролируется оппозицией, поддержку которой оказывает Турция. В Германии вынужденные бежать из страны сирийцы провели акцию протеста у посольства страны в Берлине.

Базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) заявила о непризнании выборов легитимными. Ее глава Наср аль-Харири настаивает, что действующий президент потерял легитимность еще десять лет назад, когда в стране начались первые столкновения. Представители США, Франции, Германии, Италии и Великобритании заявили, что выборы не являются ни честными, ни прозрачными и признать их легитимными невозможно. В западных странах настаивают, что голосование не вписывается в согласованные Советом Безопасности ООН параметры политического урегулирования сирийского конфликта.