Во Франции после перестрелки задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу полиции
BFMTV.com
Во Франции после перестрелки задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу полиции
 
 
 
Во Франции после перестрелки задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу полиции
BFMTV.com

Французские жандармы задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции под Нантом, сообщил телеканал BFM TV. Злоумышленник оказал сопротивление и ранил двух стражей порядка из похищенного огнестрельного оружия.

Преступление было совершено в пятницу утром в полицейском участке во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Злоумышленник несколько раз ударил ножом сотрудницу, забрал у нее пистолет и скрылся. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого и попытались его задержать, мужчина открыл стрельбу. Ранения получили два жандарма. Их коллега получил психологическую травму. После перестрелки подозреваемый был обезврежен. Он получил тяжелое ранение.

Пока нет информации о возможных мотивах нападавшего. На место происшествия приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По предварительным данным, задержанному мужчине исполнилось больше 40 лет. Ранее он уже был судим за преступления. В тюрьме, по информации правоохранительных органов, у заключенного диагностировали психическое расстройство. Кроме того, за решеткой он стал сторонником радикального ислама. В связи с этим мужчину взяли под наблюдение.

В апреле похожее нападение было совершено в городе Рамбуйе (примерно в 60 км к юго-западу от Парижа). Там 36-летний тунисец нанес в холле комиссариата женщине-полицейскому удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Нападавший получил вид на жительство во Франции в 2019 году. В его телефоне "обнаружена исламистская пропаганда". Источник в полиции заявил, что незадолго до нападения злоумышленник просматривал в YouTube видеозапись с исламистской пропагандой. Другой источник сообщил радиостанции France Info, что в момент нападения этот человек выкрикивал исламистские лозунги.

Ни премьер-министр Франции Жан-Кастекс, ни глава МВД страны Жеральд Дарманен, прибывшие на место происшествия, в обращении к СМИ, не упомянули о том, что нападавший что-то выкрикивал. Об этом сообщил только прокурор Жан-Франсуа Рикар, не уточнив, что именно кричал преступник. Убийство сотрудницы комиссариата полиции рассматривалось как теракт.