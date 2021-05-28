Во Франции после перестрелки задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу полиции

BFMTV.com

Французские жандармы задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции под Нантом, сообщил телеканал BFM TV. Злоумышленник оказал сопротивление и ранил двух стражей порядка из похищенного огнестрельного оружия.

Преступление было совершено в пятницу утром в полицейском участке во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Злоумышленник несколько раз ударил ножом сотрудницу, забрал у нее пистолет и скрылся. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого и попытались его задержать, мужчина открыл стрельбу. Ранения получили два жандарма. Их коллега получил психологическую травму. После перестрелки подозреваемый был обезврежен. Он получил тяжелое ранение.

Пока нет информации о возможных мотивах нападавшего. На место происшествия приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По предварительным данным, задержанному мужчине исполнилось больше 40 лет. Ранее он уже был судим за преступления. В тюрьме, по информации правоохранительных органов, у заключенного диагностировали психическое расстройство. Кроме того, за решеткой он стал сторонником радикального ислама. В связи с этим мужчину взяли под наблюдение.

В апреле похожее нападение было совершено в городе Рамбуйе (примерно в 60 км к юго-западу от Парижа). Там 36-летний тунисец нанес в холле комиссариата женщине-полицейскому удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Нападавший получил вид на жительство во Франции в 2019 году. В его телефоне "обнаружена исламистская пропаганда". Источник в полиции заявил, что незадолго до нападения злоумышленник просматривал в YouTube видеозапись с исламистской пропагандой. Другой источник сообщил радиостанции France Info, что в момент нападения этот человек выкрикивал исламистские лозунги.

Ни премьер-министр Франции Жан-Кастекс, ни глава МВД страны Жеральд Дарманен, прибывшие на место происшествия, в обращении к СМИ, не упомянули о том, что нападавший что-то выкрикивал. Об этом сообщил только прокурор Жан-Франсуа Рикар, не уточнив, что именно кричал преступник. Убийство сотрудницы комиссариата полиции рассматривалось как теракт.