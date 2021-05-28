Международная организация гражданской авиации (ICAO) начинает расследование в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом в говорится в заявлении организации по итогам специального заседания.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - отмечается в документе на сайте организации.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано заявил, что секретариат организации должен установить все факты случившегося, в связи с чем призвал заинтересованные государства - члены ICAO к тесному сотрудничеству со следствием.

Ранее представитель РФ в этой организации Сергей Гудков заявил, что Россия в ходе заседания Совета ICAO выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с бортом Ryanair. Министерство транспорта Ирландии также сообщило, что организация проведет соответствующее расследование, первые его итоги будут опубликованы к 25 июня.

Планируемое расследование связано с инцидентом 23 мая, когда самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс посадилив Минске из-за ложного сообщения о минировании. При этом были задержаны находившиеся на борту экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

С призывом проверить ситуацию с самолетом выступили Польша, Литва и Ирландия. Несколько стран ЕС, а также США и Великобритания призвали принять "незамедлительные меры против виновных". Первые итоги расследования планируется обнародовать к 25 июня. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии, несколько европейских авиаперевозчиков уже отказались от полетов.