Вакцина от коронавируса Janssen

Johnson & Johnson / YouTube

Британский регулятор лекарственных средств одобрил применение вакцины от коронавируса Janssen, разработанной компанией Johnson & Johnson. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британское агентство по регулированию лекарственных препаратов (MHRA), вакцинация проводится одной дозой препарата и разрешена для британцев в возрасте от 18 лет.

Кроме того, агентство опубликовало список возможных побочных эффектов от введения вакцины, среди них - тромбоз, возникновение чувства тревоги и риск кровотечения при внутримышечном введении.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок приветствовал одобрение использования вакцины. "Поскольку Janssen - однодозовая вакцина, это сыграет важную роль в ближайшие месяцы, когда мы удвоим наши усилия, чтобы каждый получил прививки", - приводит Sky News слова Хэнкока. Таким образом, в Великобритании на данный момент разрешены четыре вакцины от COVID-19. В марте этого года вакцина была одобрена в ЕС.

В апреле сообщалось, что в EMA (Европейское агентство лекарственных средств) поступала информация о четырех случаях тромбоэмболических осложнений - одном во время клинических испытаний и трех во время прививочной кампании в США, один из случаев завершился летальным исходом. Тогда агентство сообщило, что приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов у привитых этой вакциной.

Тогда же в штатах Северная Каролина и Колорадо временно закрылись два центра массовой вакцинации: некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался. Позднее регулирующие органы США - Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) - разрешили возобновить применение препарата.