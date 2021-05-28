73-летний гонконгский бизнесмен, владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к дополнительным 14 месяцам тюрьмы по обвинению в организации незаконной массовой акции 1 октября 2019 года

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73-летний гонконгский бизнесмен, владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к дополнительным 14 месяцам тюрьмы по обвинению в организации незаконной массовой акции 1 октября 2019 года, сообщает South China Morning Post.

В середине апреля суд назначил ему такой же тюремный срок за причастность к организации еще двух протестных акций. Как сообщает ВВС, сроки частично сложатся, и всего ему придется отбыть 20 месяцев заключения.

Суду предстоит рассмотреть еще два дела в отношении Лая. Его обвиняют в нарушении закона о запрете сепартизма, терроризма и сговора с иностранными державами, за эти нарушения возможно пожизненное заключение. Ранее в мае были заморожены активы Лая, в том числе его банковские счета, и арестована его доля в 71,26% в Next Digital.

28 мая окружной судья заявил, что Лай и семь других подсудимых намеренно нарушали закон и посягали на общественный порядок в нестабильный для Гонконга период. Подельники Лая получили сроки до 18 месяцев тюрьмы, некоторые - с отсрочкой исполнения приговора. 71-летний Джимми Лай - активный сторонник протестов в Гонконге против усиления влияния Пекина. Он был задержан в феврале 2020 года по обвинению в участии в незаконных собраниях и в угрозах. Тогда его оставили на свободе под залог, а в августе 2020 года арестовали.

Китайские власти считают Лая главным организатором протестов в Гонконге против давления со стороны материкового Китая. В 2019 году Джимми Лай встречался с госсекретарем США Майклом Помпео и вице-президентом Майклом Пенсом и обсуждал необходимость сохранения автономии Гонконга.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.

Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет - при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

Гонконг управлялся Великобританией до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, а гонконгская оппозиция заявляет, что правящая в Китае Коммунистическая партия отходит от продекларированного принципа "одна страна - две системы".