Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири направил письмо в Департамент авиации Белоруссии, в котором назвал инцидент с самолетом авиакомпании "преднамеренным" и "незаконным" угоном и "предосудительным действием"

World Travel & Tourism Council / wikipedia.org

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири направил письмо в Департамент авиации Белоруссии, в котором назвал инцидент с самолетом авиакомпании "преднамеренным" и "незаконным" угоном и "предосудительным действием". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, Белоруссия не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair и отказалась сделать это, а сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо. Гендиректор Ryanair добавил, что белорусские власти не оставили пилоту шансов принять любое другое решение, кроме посадки в Минске.

Кроме того, после прилета экипаж шесть часов находился под сопровождением вооруженных людей. Багаж пассажиров проверили с помощью собак, однако не провели процедуру рентген-облучения перед тем, как снова погрузить его в самолет. Экипажу долго не выделяли переводчика, самолет долго не хотели заправлять, а потом заправили, но не приняли оплату кредитной картой.

О'Лири назвал расшифровку переговоров, которую опубликовал белорусский Минтранс, "неправдивой и неточной": отметим, что изначально государственные телеканалы "Беларусь 1" и ОНТ привели фрагмент переговоров в эфире, поменяв местами реплики диспетчера и пилота. В итоге отрывок выглядел так, будто диспетчер спрашивает, кто принял решение посадить самолет в Минске, а пилот якобы заявляет, что рекомендация исходит от самого экипажа, тогда как дело обстояло ровно наоборот.

О' Лири заявил, что у главного пилота не было иного выбора, кроме разворота самолета в Минск. Он также призвал освободить задержанного экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и установить личность трех других человек, которые покинули самолет в Минске.

Ранее глава Ryanair назвал вынужденную посадку в Минске "угоном, спонсируемым государством" и предположил, что на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Белоруссии. А министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что самолету было "фактически приказано" приземлиться в Минске. "Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб. По сути, это похищение людей режимом, управляемым диктатором", - заявил он.