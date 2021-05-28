Германия официально признала геноцидом истребление племен гереро и нама на территории Намибии

Ullstein Bilderdienst, Berlin / wikipedia.org Германия официально признала геноцидом истребление племен гереро и нама на территории сегодняшней Намибии и принесет потомкам жертв извинения

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон

Германия официально признала геноцидом истребление племен гереро и нама на территории сегодняшней Намибии и принесет потомкам жертв извинения. По итогам более чем пятилетних переговоров Германия и Намибия достигли "согласия об оценке самой мрачной страны совместной истории", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, которого цитирует DW. Сообщается, что в качестве "жеста признания невыразимых страданий" Германия выделит Намибии миллиардную помощь.

"С нынешней перспективы мы официально будем определять те события как геноцид, - говорится в заявлении Хайко Мааса. - В свете исторической и моральной ответственности Германии мы попросим у Намибии и потомков жертв прощения за совершенные злодеяния".

По словам Мааса, целью переговоров Намибии и Германии был поиск "совместного пути к подлинному примирению в память о жертвах", и для этого необходимо без приукрашивания назвать своими именами события в период германского колониального правления в сегодняшней Намибии и, особенно, зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 годы. "Теперь мы официально признаем эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения - геноцидом", - сказал Хайко Маас.

Согласно достигнутой договоренности, Германия выделит на восстановление и развитие Намибии 1,1 млрд евро. Материальная помощь будет поступать в течение 30 лет, передает "Интерфакс". Решающая роль в деле реализации этой программы будет принадлежать представителям гереро и нама, которые вместе с намибийской стороной активно участвовали в переговорном процессе. По желанию Намибии, основные средства будут выделены на развитие и реформирование сельского хозяйства в Намибии, водоснабжение и профессиональное обучение.

Хайко Маас особо подчеркнул, что признание Германией факта геноцида гереро и нама не дает правовых оснований для требования компенсации, согласованная помощь развитию не имеет никакого отношения к репарациям. Вопрос о репарациях был одним из самых сложных в ходе пятилетних переговоров между Германией и Намибией.

"Подлинное примирение не достигается по указу. Преступления, совершенные во времена колониального господства Германии, долго омрачали отношения с Намибией. Окончательную черту под прошлым провести невозможно, однако признание вины и наша просьба о прощении являются важным шагом в деле переосмысления преступлений и совместного построения будущего", - указал Маас.

Намибия - ранее Германская Юго-Западная Африка - являлась колонией Германии с 1884 по 1915 годы. В период с 1904 по 1908 год войска кайзеровской Германии уничтожили 70 тысяч представителей племен гереро и нама. Историки назвали это первым геноцидом XX столетия.

В августе 2018 года власти Германии вернули Намибии останки ее жителей, которые были убиты немецкими колонизаторами. Речь идет о примерно 20 черепах и других фрагментах скелетов представителей намибийских племен гереро и нама, которые были переданы в Берлине парламентским статс-секретарем МИД Германии Мишель Мюнтеферинг делегации из Намибии в составе 74 человек во главе с министром иностранных дел Катриной Хансе-Химарва.

Намибия давно добивалась репатриации из Германии останков повстанцев племен гереро и нама. Они участвовали в восстании 1904-1908 гг. против германского колониального правления. До последнего времени останки африканцев выставлялись в берлинской университетской клинике Charite и в Грайфсвальдском университете в качестве этнографических экспонатов.

Мюнтеферинг попросила у намибийского народа прощения за содеянное немцами в колониальный период и заявила, что Германии "еще предстоит много сделать" для переоценки своего колониального правления в Африке. Со своей стороны, принявший участие в церемонии верховный вождь гереро Векуии Рукоро призвал "почтить память героев, с которыми жестоко расправились только потому, что они отказались быть колонизованными и осмелились сопротивляться оккупации земель своих предков".