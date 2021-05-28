Немецкая сторона отменила совместное заседание правления российско-германского форума "Петербургский диалог" 8-9 июня, пишет РБК. Это сделано из-за решения российской Генпрокуратуры признать три немецкие неправительственные организации (НПО) нежелательными в России, сообщается на сайте форума.

Кроме того, правительство ФРГ призвало Генпрокуратуру РФ отменить решение о запрете трех немецких НПО.

"Правительство ФРГ осуждает решение Генпрокуратуры РФ о так называемой нежелательной деятельности трех неправительственных организаций из Германии с запретом на деятельность в России... Две из этих организаций, против которых приняты столь жесткие меры, в течение многих лет участвуют в "Петербургском диалоге". Мы восприняли это с большим недоумением. Это организации, которые выступают за диалог и понимание... Как правительство ФРГ, мы призываем к отмене этой несправедливой меры", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сейчас есть четкое заявление правления "Петербургского диалога", согласно которому его деление на желательных и нежелательных участников или организации неприемлемо, и немецкое правительство относится к такому подходу с полным пониманием," - подчеркнул он.

О своем решении Генпрокуратура сообщила 26 мая. Три НПО из Германии были признаны представляющими угрозу безопасности страны. Первые две из этих трех организаций являются давнишними членами "Петербургского диалога" и принимают деятельное участие в его мероприятиях. Главная форма работы этого форума - конференции, которые ежегодно (за исключением 2014-го года, в котором Россия аннексировала Крым) проводятся то в РФ, то в ФРГ.

"Петербургский диалог" был создан еще в 2001 году по инициативе и под патронатом Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, который в то время занимал пост канцлера. В первые годы встречи форума проходили параллельно с межправительственными консультациями двух стран, а присутствие первых лиц Германии и России на заключительном пленарном заседании было кульминацией, ради чего на эти конференции и старались попасть некоторые тщеславные участники.

Позднее - с охлаждением германо-российских отношений и отменой ежегодных межправительственных консультаций - энтузиазм первых лиц поубавился, но сам формат сохранился - как одна из немногих остающихся площадок для диалога между представителями гражданского общества двух стран. Теперь будущее всего "Петербургского диалога" оказалось неясным.

Правление сообщило, что 19-й по счету "Петербургский диалог", который должен пройти 14-15 октября в Калининграде, состоится только в том случае, если все ненецкие организации смогут беспрепятственно в нем участвовать.