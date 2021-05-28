Софья Сапега

Жёлтые СЛИВЫ / Telegram

Адвокат Александр Филанович впервые смог посетить свою подзащитную россиянку Софию Сапегу, задержанную в Минске 23 мая, сообщает "Интерфакс". "Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", - сказал Филанович.

Сапегу задержали 23 мая. Адвокат только 28 мая впервые смог ее увидеть. Он добавил, что обжаловал постановление суда, который отклонил жалобу Сапеги на ее задержание. "По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок", - отметил Филанович.

Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию Сапеги на ее задержание ранее 28 мая. Суд рассматривал этот вопрос в закрытом режиме и в отсутствие задержанной.

Адвокат ранее обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами о ее задержании и материалами дела.

"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - сказал Филанович после суда.

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета и подруга белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. 23 мая они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, их самолет был принудительно посажен в Минске для проверки на предмет возможного минирования. После посадки Протасевича и Сапегу задержали и с тех пор они находятся под стражей.

На видео она призналась, что работала редактором в Telegram-канале "Черная книга Беларуси", который публиковал личную информацию белорусских силовиков. По информации правозащитного центра "Весна", Софию Сапегу подозревают по статье о разжигании вражды.