Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на нефтеналивном танкере RAVA в районе Стамбула

TRT Haber / YouTube

Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на нефтеналивном танкере RAVA в районе Стамбула, сообщает РИА "Новости".

По данным турецкой газеты Sabah, 249-метровый танкер КФМФ следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у него отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.

Танкер перекрыл движение по проливу в обе стороны.

Чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны, которые с помощью тросов смогли его остановить в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникёй. Из соображений безопасности движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры и спасательные суда.

Остановить танкер помогли буксиры Главного управления береговой безопасности.

Ранее в пятницу контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель в Суэцком канале из-за заглохшего двигателя. Позднее судно удалось отбуксировать. После того как судно сняли с мели, экипаж смог устранить техническую неполадку. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала.

Босфор - пролив в Турции между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире (минимальная ширина - 700 м).