Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает Reuters. За проект проголосовали 54 сенатора, в том числе шесть представителей Республиканской партии, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против. Все демократы проголосовали за.

Это своеобразное напоминание о том, что Дональд Трамп продолжает сохранять серьезное влияние на республиканский электорат даже после ухода из Белого дома. Многие политики-республиканцы не решаются выступать против бывшего президента, поскольку это чревато проигрышем на выборах различных уровней. Инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В верхней палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов.

Нынешний президент США демократ Джо Байден неоднократно подтверждал, что поддерживает идею формирования комиссии.

Законопроект предписывал создание специальной группы в составе десяти человек - по пять от каждой партии. Они должны были бы выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Джо Байден одобрительно отзывался о формировании комиссии и был готов подписать документ в случае его успешного прохождения в Сенате.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обрушился на оппонентов с критикой, обвинив их в потворстве бывшему президенту, который преуменьшил опасность со стороны тех, кто напал на здание Конгресса, и по-прежнему настаивает на том, что у него "украли победу" на президентских выборах 2020 года. "Республиканцы предпочли защищать большую ложь из-за опасений того, что, расстроив Дональда Трампа, они нанесут себе политический ущерб", - заявил Шумер, добавив, что не исключает повторного голосования за законопроект в будущем.

Председатель Нижней палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы поставили свои интересы "выше безопасности Конгресса и страны".

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл называл проект создания комиссии "чисто политическим актом" и призывал перестать концентрироваться на событиях прошлого.

Джо Байден продолжает настаивать на проведении расследования обстоятельств январского вторжения в Капитолий в Вашингтоне при участии и правящей Демократической, и оппозиционной Республиканской партий. Это подтвердила в пятницу в беседе с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя блокирование республиканцами в Сената Конгресса США законопроекта о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию январских беспорядков в американской столице.

Заместитель пресс-секретаря отказалась уточнить, поддерживает ли Байден вариант формирования специального комитета по расследованию январского ЧП в Палате представителей Конгресса, в которой демократы способны реализовать такой план в силу имеющегося у них большинства, или пояснить, может ли быть создана соответствующая президентская комиссия.

"Что касается альтернатив, о которых вы спросили, то президент ясно говорил: постыдные события 6 января должны быть расследованы независимым и полным образом. Он привержен этому. И мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы найти путь вперед и гарантировать такой исход", - ответила представитель Белого дома.

Напомним, 6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.