ВСЕ ФОТО Таким образом, с июля в стране будут казнены 13 человек, что станет "одним из самых смертоносных периодов в истории федеральной смертной казни, по крайней мере, с 1927 года"

zeferli@gmail.com / DepositPhotos Министерство юстиции США на федеральном уровне расширило методы совершения смертной казни осужденных преступников, добавив к смертельной инъекции расстрел, электрический стул и газовую камеру

doganmesut@hotmail.com / DepositPhotos Новые правила стали частью срочных решений и перестановок, предпринятых перед уходом Дональда Трампа с поста президента США

Фото: The White House / flickr.com

Министерство юстиции США на федеральном уровне расширило методы совершения смертной казни осужденных преступников, добавив к смертельной инъекции расстрел, электрический стул и газовую камеру. Это позволит штатам, где разрешены иные методы казни, использовать их как альтернативу инъекции, поясняет The New York Times.

Изменения вступают в силу через 30 дней после опубликования, то есть в конце декабря. Новые правила стали частью срочных решений и перестановок, предпринятых перед уходом Дональда Трампа с поста президента США. За оставшееся время до инаугурации Джо Байдена в США планируется казнить пятерых осужденных, включая первую за 70 лет женщину.

Таким образом, с июля в стране будут казнены 13 человек, что станет "одним из самых смертоносных периодов в истории федеральной смертной казни, по крайней мере, с 1927 года", пишет NYT. Согласно объявлению Минюста, четверым приговоренным к смерти будет введена смертельная инъекция, способ казни пятого не уточняется.

Согласно правилу Минюста, федеральное правительство сможет проводить казни с помощью смертельной инъекции "или любым другим способом, предусмотренным законом штата, в котором был вынесен приговор или который был назначен судом". То есть, если законы штата, в котором было совершено преступление, не допускают смертную казнь, судья может перенести исполнение приговора в другой штат.

В 28 штатах казни разрешены на федеральном и местном уровне, и по крайней мере 9 из них допускают альтернативные методы, отмечает CNN.

Так, в Алабаме заключенному позволяется выбрать вместо инъекции смерть на электрическом стуле или от азотной гипоксии. В Юте разрешается расстрел, если в назначенный день невозможно использовать инъекцию. Расстрел также разрешен в Оклахоме и Миссисипи.

С тех пор, как Трамп после 17-летнего перерыва возобновил федеральные казни, приговоренным к смерти вводили исключительно смертельную инъекцию пентобарбитала. До этого на федеральном уровне долгие годы действовал неофициальный мораторий на исполнение смертной казни, формально - из-за проблем с согласованием правил применения смертельных инъекций, объясняет Русская служба BBC.

Штаты, применялась смертная казнь, обвиняли в использовании непроверенных препаратов и даже кустарно изготовленных препаратов. В 2014 году большой резонанс вызвала казнь в Оклахоме заключенного Клейтона Локетта, который умер только через 40 минут после введения нового неиспытанного препарата, состав которого держался в тайне. После этого инцидента президент Барак Обама поручил генпрокурору пересмотреть применение казни в США.

Джо Байден, который, как ожидается, вступит в должность президента США в январе 2021 года, выступает против федеральной смертной казни.

Кого казнят в последние месяцы президентства Трампа

10 декабря - Брэндон Бернард, осужден за убийство молодой пары в 1999 году. Другой обвиняемый по этому делу был казнен в сентябре.

11 декабря - Альфред Буржуа, издевался над своими малолетними дочерьми и избил их до смерти.

12 января - Лиза Монтгомери. Задушила беременную женщину и извлекла ее недоношенного ребенка, который впоследствии выжил.

14 января - Кори Джонсон, убил 7 человек в Вирджинии в 1992 году. Адвокаты настаивают, что он умственно неполноценный, его IQ - 69, что ниже планки, определенной Верховным судом США для оценки целесообразности применения смертной казни.

15 января - Дастин Хиггс, заказчик убийства трех женщин в Мэриленде в 1996 году. Его адвокаты также настаивают на умственной неполноценности подзащитного. Исполнитель убийства получил пожизненный срок.