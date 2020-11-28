Офіс Президента України / Facebook.com За последний год самопровозглашенные республики и Киев дважды обменялись пленными: в декабре 2019 года и в апреле 2020-го

Офіс Президента України / Facebook.com

В Москве и непризнанных республиках Донбасса исключили возможность обмена пленными с Украиной до конца года, сообщает РБК со ссылкой на ссылкой на источники и главу группы ЛНР по обмену Ольгу Кобцеву. По ее словам, "без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует".

Речь идет о снятии юридических претензий с освобожденных. Источник издания, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, пояснил, что сделать это быстро не всегда получается: "Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается".

Провести очередной обмен пленными до конца года призвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, Украина хочет обменять 11 человек. Представители ДНР и ЛНР не раскрывают, сколько удерживаемых лиц хотели бы обменять.

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил на этой неделе, что Украина не выполняет обязательства прекратить преследование освобожденных лиц, что "создает непреодолимые препятствия для нового обмена", а "процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными". За последний год самопровозглашенные республики и Киев дважды обменялись пленными: в декабре 2019 года и в апреле 2020-го.