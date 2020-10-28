Предвыборный сайт Трампа подвергся кибератаке за неделю до выборов
 
Предвыборный сайт Трампа подвергся кибератаке за неделю до выборов
www.donaldjtrump.com

Киберпреступники атаковали сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа за неделю до выборов, сообщил в своем Twitter представитель штаба Тим Мертоу. По его словам, хакеры не смогли увидеть конфиденциальные данные, поскольку они хранятся не на этом портале.

Работу веб-ресурса удалось восстановить через несколько минут, сейчас сайт работает в обычном режиме. Штаб и правоохранительные органы выясняют источник атаки.

Корреспондент The New York Times по кибербезопаcности Николь Перлрот разместила на своей странице в Twitter скриншот взломанного сайта. Злоумышленники разместили там объявление, содержащее обвинение президента США в распространении фейковых новостей.

"Пора позволить миру узнать правду", - заявили хакеры, сообщив, что смогли получить доступ к "секретной информации", доказывающей причастность администрации Трампа к "возникновению коронавируса", а сам президент якобы вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы сфальсифицировать итоги выборов.

К объявлению хакеры прикрепили два кошелька для сбора криптовалюты. Один адрес предназначен для тех, кто хотел бы опубликовать полученную "строго засекреченную информацию", другой - для тех, кто предпочел бы сохранить ее в тайне. По словам злоумышленников, после определенного срока они сравнят итоговые суммы и решат, как быть с добытыми данными.


22 октября специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс сообщил, что ему удалось всего за несколько попыток подобрать пароль к аккаунту президента США Дональда Трампа в Twitter. Учетная запись не была защищена двухфакторной аутентификацией, поэтому Геверс также смог войти в микроблог Трампа.

Ранее Геверс рассказывал, что с двумя коллегами уже получал доступ к микроблогу Трампа. Они сделали это в 2016 году, узнав пароль из утечки данных пользователей соцсети LinkedIn. Спустя четыре года Геверс вновь решил проверить защиту твиттера Трампа и подобрал пароль всего за пять попыток.

По словам Геверса, он вошел в аккаунт Трампа, но не стал вносить какие-либо изменения или публиковать записи, но сделал скриншоты страницы редактирования профиля. После успешного взлома он предпринял несколько попыток связаться с самим Трампом, но не получил ответа. Через некоторое время с ним связались представители Секретной службы США, которые восприняли его сообщение об уязвимости твиттера президента Соединенных Штатов всерьез. Вскоре пароль был изменен.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир назвал историю Геверса вымыслом, но отказался сообщить какие-либо подробности о мерах защиты аккаунтов Трампа в социальных сетях. Сам Виктор Геверс имеет хорошую репутацию в своей среде, но многие усомнились в его истории, сочтя маловероятным, что микроблог одного из самых влиятельных людей в мире был настолько слабо защищен от взлома. Портал The Verge не исключают, что меры защиты могли быть ослаблены на время президентской кампании, чтобы упростить доступ штаба к аккаунту Трампа.