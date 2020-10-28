www.donaldjtrump.com Предвыборный сайт Трампа подвергся кибератаке за неделю до выборов

www.donaldjtrump.com

Киберпреступники атаковали сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа за неделю до выборов, сообщил в своем Twitter представитель штаба Тим Мертоу. По его словам, хакеры не смогли увидеть конфиденциальные данные, поскольку они хранятся не на этом портале.

Работу веб-ресурса удалось восстановить через несколько минут, сейчас сайт работает в обычном режиме. Штаб и правоохранительные органы выясняют источник атаки.

Корреспондент The New York Times по кибербезопаcности Николь Перлрот разместила на своей странице в Twitter скриншот взломанного сайта. Злоумышленники разместили там объявление, содержащее обвинение президента США в распространении фейковых новостей.

"Пора позволить миру узнать правду", - заявили хакеры, сообщив, что смогли получить доступ к "секретной информации", доказывающей причастность администрации Трампа к "возникновению коронавируса", а сам президент якобы вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы сфальсифицировать итоги выборов.

К объявлению хакеры прикрепили два кошелька для сбора криптовалюты. Один адрес предназначен для тех, кто хотел бы опубликовать полученную "строго засекреченную информацию", другой - для тех, кто предпочел бы сохранить ее в тайне. По словам злоумышленников, после определенного срока они сравнят итоговые суммы и решат, как быть с добытыми данными.

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc— Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020

22 октября специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс сообщил, что ему удалось всего за несколько попыток подобрать пароль к аккаунту президента США Дональда Трампа в Twitter. Учетная запись не была защищена двухфакторной аутентификацией, поэтому Геверс также смог войти в микроблог Трампа.

Ранее Геверс рассказывал, что с двумя коллегами уже получал доступ к микроблогу Трампа. Они сделали это в 2016 году, узнав пароль из утечки данных пользователей соцсети LinkedIn. Спустя четыре года Геверс вновь решил проверить защиту твиттера Трампа и подобрал пароль всего за пять попыток.

По словам Геверса, он вошел в аккаунт Трампа, но не стал вносить какие-либо изменения или публиковать записи, но сделал скриншоты страницы редактирования профиля. После успешного взлома он предпринял несколько попыток связаться с самим Трампом, но не получил ответа. Через некоторое время с ним связались представители Секретной службы США, которые восприняли его сообщение об уязвимости твиттера президента Соединенных Штатов всерьез. Вскоре пароль был изменен.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир назвал историю Геверса вымыслом, но отказался сообщить какие-либо подробности о мерах защиты аккаунтов Трампа в социальных сетях. Сам Виктор Геверс имеет хорошую репутацию в своей среде, но многие усомнились в его истории, сочтя маловероятным, что микроблог одного из самых влиятельных людей в мире был настолько слабо защищен от взлома. Портал The Verge не исключают, что меры защиты могли быть ослаблены на время президентской кампании, чтобы упростить доступ штаба к аккаунту Трампа.