Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку своего нового выпуска от 28 октября карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

NeydtStock / DepositPhotos Президент Турции дважды предложил Макрону "проверить психику" и призвал сограждан бойкотировать французские товары

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку своего нового выпуска от 28 октября карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На картинке он в одних трусах сидит с напитком в кресле и, восклицая "О, пророк!", задирает подол платья мусульманки, несущей поднос. Женщина, будучи без нижнего белья, хохочет.

Подпись гласит, что Эрдоган "очень игрив в личной жизни". Карикатура появилась в журнале на фоне напряженных отношений между Парижем и Анкарой из-за высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уже осудили карикатуру. По мнению Калына, которое он высказал в Twitter, нападение на частные права не имеет ничего общего с понятиями юмора и свободы самовыражения, а в Charlie Hebdo лишь вновь показали свою ничтожность и безнравственность. По его словам, цель таких лишенных нравственности и порядочности изданий - "посеять семена ненависти и вражды".

"Мы осуждаем эту самую отвратительную попытку данного журнала распространять культурный расизм и ненависть", - заявил в свою очередь Фахреттин Алтун, призвав всех "разумных европейских друзей бороться с такого рода примитивным культурным расизмом, интеллектуальным бесплодием и нецивилизованным дискурсом".

- В мусульманском мире продолжает нарастать гнев против Макрона



По данным агентства Reuters, Турция намерена принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры. Телеканал NTV сообщает, что Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении сотрудников журнала.

После убийства французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил, что собирается усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального ислама и посягают на основные ценности французского общества, а также усилить контроль за финансированием мечетей. Он также заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции дважды предложил Макрону "проверить психику" и призвал сограждан бойкотировать французские товары. Заявления Эрдогана осудили в Брюсселе, а представитель Еврокомиссии отметил, что призывы к бойкоту товаров одной из стран ЕС не сблизят Турцию с Евросоюзом. МИД Саудовской Аравии осудил убийство Пати, но призвал Париж не связывать ислам с терроризмом.

27 октября в Восточном Иерусалиме прошла акция в защиту пророка Мухаммеда. В столице Бангладеш Дакке около 40 тысяч человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и также призвали бойкотировать французскую продукцию.

Также 27 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф вызвал французского временного поверенного Флорана Айдалота и выразил ему протест в связи с позицией Парижа о праве публиковать карикатуры об исламе. Ранее французского посла также вызывали в МИД Пакистана. Премьер-министр страны обвинил Макрона в усугублении раскола в обществе. Парламент Пакистана принял резолюцию, осуждающую публикацию в СМИ карикатур и изображений пророка Мухаммеда.