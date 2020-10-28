Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить расследование по делу, связанному с аудиозаписями, которые сделал бывший инспектор полиции Хосе Мануэль Вильярехо в ходе разговоров с принцессой и бизнес-леди Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн (урожденной Ларсен). Об этом говорится в распространенном в среду решении юридической инстанции, на которое ссылается El Pais и ТАСС.

Коринна Ларсен, как пишут местные СМИ, в прошлом была любовницей Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Судья "согласился приостановить производство по делу и прекратить" расследование "предполагаемого заказа Коринны Ларсен" Вильярехо, который занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами. С 2017 года он находится в предварительном заключении. Судья Мануэль Гарсиа-Кастельон счел, что нет "достаточных доказательств", которые свидетельствовали бы, что было совершено преступление.

По данным местных СМИ, предполагалось, что Ларсен могла попросить Вильярехо получить некоторые сведения о своей помощнице. Аудио были изъяты у Вильярехо в 2017 году. На этих записях Ларсен также рассказывает о существовании банковских счетов бывшего главы государства в Швейцарии.

Однако, как решил суд, нет каких-либо доказательств того, что Вильярехо выполнил поручение Ларсен. Также нет доказательств и оплаты этой услуги. Впрочем, суд не исключает, что в дальнейшем расследование возобновится, если откроются новые обстоятельства.

3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного коррупционного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.

В частности, бывшего монарха заподозрили в том, что в 2008 году он получил около 76 млн евро (по другим данным - 100 млн долларов) от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Деньги были переведены на "предполагаемый счет" Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда в Швейцарии. По одной из версий, выплаты были связаны с контрактом на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, который в 2011 году достался испанским компаниям.

Филипп VI ранее отказался от наследования состояния отца, а также лишил его жалованья (около 220 тыс. долларов в год). Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 млн евро, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Хуан Карлоc I из династии Бурбонов был королем 39 лет, получив трон после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году. В 2014 году в возрасте 76 лет он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа.

Коринна Ларсен родилась во Франкфурте-на-Майне в семье датчанина Финна Ларсена и немки Ингрид Зауэрланд. Титул принцессы она получила после вступления во второй брак с принцем Казимиром Сайн-Витгенштейн-Сайном (в 2005 году они развелись).

С королем Испании Коринна познакомилась в 2006 году в немецком Дитцингене. Принцесса являлась организатором сафари для старейшей на Британских островах компании по торговле оружием - Boss & Co. По данным СМИ, Коринна неоднократно сопровождала Хуана Карлоса в заграничных поездках в качестве неофициальной спутницы. Одним из последних их совместных путешествий стало сафари в Ботсване в апреле 2012 года, когда во время охоты на слонов испанский монарх сломал бедро. Забавы монарха, оплачиваемые из государственной казны, вызвали возмущение не только налогоплательщиков, но и защитников дикой природы. Они требовали лишить короля статуса почетного председателя WWF. В итоге Хуан Карлос извинился за убийство африканских слонов.