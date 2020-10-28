Суд в Нью-Йорке вынес приговор 60-летнему Киту Раньеру, который является лидером организации Nxivm. С помощью особого культа и психологических тренингов Раньер обращал женщин в сексуальное рабство. Ему назначено наказание в виде 120 лет тюремного заключения

Wikipedia Клеймо на бедре пострадавших от Nxivm женщин

US Attorney EDNY

Суд в Нью-Йорке вынес приговор 60-летнему Киту Раньеру, который является лидером организации Nxivm, передает AP. С помощью особого культа и психологических тренингов Раньер обращал женщин в сексуальное рабство. Ему назначено наказание в виде 120 лет тюремного заключения за рэкет, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, вымогательство и воспрепятствование правосудию.

Организация Nxivm появилась в 1998 году. Раньер создал ее вместе с медсестрой Нэнси Сальцман, увлекавшейся нейролингвистическим программированием и гипнозом. Nxivm проводила тренинги по личностному и профессиональному росту, в том числе для представителей бизнес-элиты. Среди участников ее программ были владелец алкогольной корпорации Seagram Эдгар Бронфман с дочерьми, директор энергетической компании Enron Стивен Купер, сын экс-президента Мексики Эмилиано Салинас. В деятельность организации была вовлечена и актриса Эллисон Мэк, наиболее известная по фантастическому сериалу "Тайны Смолвиля".

На своем сайте сообщество Nxivm обещало женщинам избавление от эмоциональных и физических барьеров, обретение уверенности в себе, актуализацию потенциала, познание внутренней природы и высшую созидательную силу, развитие в себе этического человеколюбия.

Раньера в организации называли "Авангардом", а Сальцман - "Префектом". Клиенты платили по 10 тысяч долларов за пятидневный тренинг. Тем из них, кто давно участвовал в программах Nxivm, предлагали за процент от взносов привлекать в организацию новичков. Последователи Раньера утверждали, что это один из самых умных и высокоморальных людей на свете, а его тренинги могут даже вылечить диабет и сколиоз, пишет "Медуза".

Однако критики "целителя" обвиняли его в создании культа, разрушении психики своих последователей, изоляции их от семьи и вовлечении в странные ритуальные церемонии.

В 2017 году канадская актриса Сара Эдмондсон рассказала The New York Times о существовании внутри Nxivm секретного сообщества, якобы призванного "расширить возможности женщин". Его участницы проходили садомазохистский "обряд инициации", во время которого они должны были раздеться, лечь на стол и попросить, чтобы их заклеймили. Затем им действительно ставили небольшое клеймо на бедре. Кроме того, от женщин требовали их обнаженные снимки в качестве гарантии того, что они никому не расскажут о сообществе. Эдмондсон, прошедшая "обряд инициации", после этого покинула Nxivm и обратилась в полицию. Там отказались заводить дело, решив, что ее действия были добровольными.

В 2018 году Раньера все же задержали сотрудники правоохранительных органов. Его обвинили в принуждении женщин к сексу. В обвинительном заключении упоминалось тайное женское сообщество, о котором рассказывала Эдмондсон. Среди его членов были "хозяйки" и "рабыни", которые должны были выполнять различные приказы - от приготовления кофе и переноски багажа до вступления в сексуальный контакт с Раньером. Он также заставлял рабынь садиться на жесткую диету и запрещал им заниматься сексом с кем-либо еще. В случае неподчинения жертв шантажировали их фото в обнаженном виде, которые они передавали Nxivm.

Раньер одновременно поддерживал сексуальные отношения с 15-20 женщинами, утверждали следователи.

В суде выступили 15 женщин, пострадавших от действий лидера секты. Одна из них по имени Камилла рассказала, что стала наложницей создателя Nxivm, когда ей было 15, а ему 45 лет. Раньер требовал, чтобы Камилла была готова к сексу в любое время. Он также заставил ее сбросить вес до 45 килограммов и еще меньше.

Когда Камилла забеременела, Раньер настоял на аборте. Лидер секты также спал с двумя сестрами Камиллы, одна из которых родила от него ребенка. Сама Камилла, по ее словам, пыталась совершить самоубийство. Когда Раньеру наскучили эти отношения, он поручил своим последователям найти для него новую "юную девственницу".

Другой жертвой Раньера стала Индия Оксенберг - дочь актрисы Кэтрин Оксенберг, наиболее известной по роли в сериале "Династия". "Ты сексуальный маньяк и ты насиловал меня", - заявила Оксенберг в суде, обращаясь к подсудимому.

Также в суде дала показания женщина по имени Даниэла, которую Раньер привез в США из Мексики и заставил работать на него. В основном она помогала лидеру Nxivm с его библиотекой и писала для него заметки с кратким содержанием книг. При этом Раньер поддерживал сексуальную связь с ней и тремя ее сестрами.

Когда Даниэла узнала об этом, она решила прекратить отношения. После этого ее по приказу Раньера два года держали в изоляции. Позднее ей удалось уехать обратно в Мексику.

В суде жертвы называли Раньера лжецом, паразитом, террористом, социопатом, расистом, садистом и "подростком со слишком большой властью и нулевой ответственностью".

Обвинения по делу Nxivm также были предъявлены пятерым ближайшим соратницам Раньера, среди которых оказалась актриса из "Тайн Смолвиля" Эллисон Мэк и наследница компании Seagram Клэр Бронфман. По данным следствия, именно Мэк принадлежала идея клеймить полностью обнаженных "рабынь", снимая этот процесс на видео для дальнейшего запугивания и принуждения тех, кто решит покинуть секту. "Наложницам" ставили в область паха клеймо с инициалами Кита Раньера (KR) и инициалами Эллисон Мэк (AM). По словам бывшего пиар-менеджера секты Nxivm Фрэнка Парлато, у Эллисон было прозвище Сутенерша Мэк.

Все фигуранты, кроме Раньера, признали вину. Бронфман в начале октября получила почти семь лет тюрьмы, остальным фигуранткам дела приговоры пока не вынесли. По словам пострадавших, Бронфман в течение многих лет использовала свое состояние, доставшееся ей по наследству, для того, чтобы заставить жертв замолчать и скрыть правду о секте.

Помощник прокурора США Таня Хаджар настаивала на пожизненном заключении для Раньера. По ее словам, в противном случае общество будет в опасности, а обвиняемый, оказавшись на свободе, снова совершит преступления.