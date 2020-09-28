Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из Минска в Германию. Ее помощница Татьяна Тюрина в разговоре с Tut.by подчеркнула, что речь об эмиграции не идет, с уголовными делом против КС отъезд писательницы также не связан.

По словам Тюриной, Алексиевич уехала "по своим личным и литературным делам". "Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия", - объяснила помощница. После Германии писательница намерена посетить Сицилию, где ей будут вручать награду, а также книжную ярмарку в Швеции.

Друг Алексиевич, имя которого не называется, сообщил белорусской службу "Радио Свобода", что писательница уехала на плановое обследование к врачу, который давно ее консультирует. "Два месяца назад ей пришлось обратиться к врачу, но этому помешали коронавирус и политические события", - сказал собеседник радиостанции. По его словам, Алексиевич вернется в Белоруссию "через месяц" и не отказывается от своей деятельности в качестве члена КС.