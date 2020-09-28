Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) утверждает, что сбила самолет ВВС Азербайджана.

"На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана", - заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении. Никаких подробностей он не сообщил.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян позднее в интервью РИА "Новости" уточнила, что, согласно имеющимся данным, упал азербайджанский самолет Ан-2.

Но согласно данным из открытых источников, самолетов такого типа в составе ВВС Азербайджана нет, отмечает РБК, направив запрос в Минобороны Азербайджана.

Ан-2 ("кукурузник") - биплан, производившийся в СССР с 1947 года. Обычно он использовался для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, в учебных и сельскохозяйственных целях.

Ранее Ереван и власти Карабаха уже заявляли об уничтожении беспилотников азербайджанской стороны.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике. Обе стороны заявляют, что со стороны противника убито несколько сотен военнослужащих, а количество уничтоженной техники исчисляется десятками.