Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются на северном и южном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется", - сообщил Ованнисян на брифинге в понедельник, 28 сентября. По его словам, вооруженные силы Азербайджана обстреливали город Мартакерт и близлежащие села, под обстрел попали журналисты, пострадавших нет.

А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что войска Азербайджана предприняли танковую атаку в юго-восточном направлении линии соприкосновения, передает армянское информационное агентство "Медиамакс". По ее словам, Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отразила атаку, и потери Баку в этом бою составили 10 единиц бронетехники. "Бои продолжаются", - уточнила Степанян. "Оперативно-тактическая обстановка контролируется Армией обороны", - отметили в министерстве.

Сообщается, что за 27-28 сентября Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики потеряла убитыми в боях с противником 58 военнослужащих. Армения утверждает, что потеряла только 16 человек погибшими и ранены более 100 военнослужащих. А вот Азербайджан потерял около 200 военных, а также приблизительно 30 танков и единиц бронетехники.

В Баку же объявили, что Армения потеряла убитыми и ранеными не менее 550 военнослужащих, что были уничтожены 22 бронемашины, 15 зенитных ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана опубликовало видео атаки по артиллерийским подразделениям Армении на линии соприкосновения в Карабахе. Удар был нанесен в Агдеринском направлении.

"Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесен ответный удар. Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить. Следует отметить, что эти артиллерийские подразделения входят в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии", - сообщается в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Минобороны представило кадры уничтожения нескольких боевых машин вооруженных сил Армении в результате точных ударов в разных направлениях фронта.

Накануне Минобороны Азербайджана заявляло, что войска Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, при этом, якобы, имелись жертвы среди гражданского населения. Азербайджан опроверг данные, что армянская сторона сбила два его вертолета и три беспилотника.

Азербайджан и Армения возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. В Баку утверждают, что огонь открыла армянская сторона, и считают свои действия контрнаступательной операцией. В свою очередь, в Ереване заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны азербайджанских военных. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

В Армении и НКР введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку Баку. Он позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих. По его словам, Азербайджан ведет операцию по деоккупации Арменией азербайджанских земель. "Армения должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", - сказал он, выступая в Стамбуле, обвинив Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему за прошедшие 30 лет работы.

Армения уже объявила, что Турция якобы перебросила из Сирии в Азербайджан около четырех тысяч боевиков, которые должны принять участие в боях за Нагорный Карабах. В ответ Минобороны Азербайджана обвинила в аналогичном Армению, заявив, что на ее стороне воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".

В связи с этим Европейский Союз 28 сентября предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в боестолкновения в Карабахе. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Брюссель пока не может подтвердить сообщения о присоединении к конфликту внешних сил, но добавил: "Любое внешнее вмешательство в этот конфликт недопустимо".

В Госдуме РФ подчеркнули, что позиция президента Турции только подливает масла в огонь конфликта. Во вторник, 29 сентября, Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании заявление по Нагорному Карабаху. В нем российские парламентарии призывают стороны конфликта вернуться к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.