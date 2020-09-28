Министерство обороны Азербайджана заявило о 550 убитых армянских военных в ходе боев 27 сентября на линии соприкосновения в Карабахе. "Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили о гибели около 200 азербайджанских военнослужащих и опровергли информацию о числе убитых со стороны армянских ВС. "По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 погибших и более ста раненых", - сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны Артура Саркисяна.

"Ночью продолжались военные действия, наши ВС добились значительных успехов. Но пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои", - заявил в Facebookпредставитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об уничтожении четырех вертолетов, 27 беспилотников, в том числе ударных, 33 танков и БМП, двух единиц инженерной бронетехники.

Утром в воскресенье, 27 сентября, Азербайджан заявил о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Власти назвали эти действия ответом артобстрел с армянской стороны, который привел к гибели военнослужащих. В Армении и Нагорном Карабахе объявили военное положение и мобилизацию. В Азербайджане военное положение вводится с понедельника.