КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео

Department of State / Twitter Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю - менее репрессивной, провалился

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это угроза со стороны режима в Китае сегодня - Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином", - сказал Помпео в понедельник.

По его словам, теперь действия США идут вразрез с политикой, принятой в отношении Китая за последние 50 лет, со времен президента Ричарда Никсона (1969 - 1974 годы). Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю - менее репрессивной, провалился, передает "Интерфакс".

"Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай). Это займет годы", - заявил Помпео, отметив, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Согласно утверждениям госсекретаря, США столкнулись "с задачей сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием".

Также Помпео указал на зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет "настоящие риски" для стран Европы и Ближнего Востока.

Напомним, за последние несколько лет статус главного соперника США занял Китай вместо России. Администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения.

Вопреки недавним заявлениям Трампа о хороших отношениях с Китаем, на практике отношения двух стран остаются крайне напряженными. Власти США продолжают обвинять Китай в сокрытии информации о коронавирусе, объявили о закрытии консульства Китая в Хьюстоне, Минюст США предъявил обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР: тогда же стало известно, что США не намерены возобновлять деятельность своего консульства в Ухане.