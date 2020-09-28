Эмманюэль Макрон и Гитанас Науседа, Вильнюс, 28 сентября 2020 года

Фото с сайта президента Литвы Эмманюэль Макрон, 28 сентября 2020 года

Élysée / YouTube

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений.

Ранее глава Франции во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже называл отравление российского политика "попыткой убийства", а во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил ему, что Навального отравили боевым отравляющим веществом класса "Новичок".

В понедельник, 28 сентября, Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе повторил все сказанное ранее, призваd Россию дать в связи с этим объяснения.

"Это попытка убить, агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским (химическим) веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения", - объявил Макрон.

"Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами", - сказал президент Франции. "Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение (от России)", - заявил Макрон, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным осложнить диалог Франции с Россией.

Он также сказал, что в этой ситуации странам Запада "следует действовать методично", передает "Интерфакс".

Однако французский лидер отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо для прочного мира в Европе, сообщает агентство BNS. "Если мы хотим, чтобы мир воцарился надолго, мы должны работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы.

"Необходимо стремиться к созданию архитектуры безопасности, обновленного сотрудничества, обновленного доверия, которое позволит избежать напряженности, бороться с кибератаками, дезинформацией и дестабилизацией", - сказал президент Франции, подчеркнув, что диалог с Россией очень важен для предотвращения трагедий, пережитых странами Балтии.

"Я знаю, что ваши семьи пережили ужасные трагедии, связанные с оккупацией, но я также смотрю в будущее, в следующее столетие. Для нас важно иметь этот новый диалог и восстановить его, чтобы трагедии не повторились", - считает Макрон.