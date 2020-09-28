re:publica / flickr.com Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что канцлер на прошлой неделе посещала Алексея Навального в клинике, однако о том, что встреча была тайной, говорить не следует

re:publica / flickr.com

Правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Ангела Меркель посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Charite. Утверждается, что это была не тайная, а частная встреча.

"Слово "тайная" здесь вообще неприменимо. Все, что не является публичным мероприятием, секретно. Это была частная встреча канцлера с Навальным, и, таким образом, она не была тайной, но и не была открытой для общественности", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, встреча произошла на прошлой неделе, ее подробности не раскрываются, передает ТАСС.

Сам Навальный ранее подтвердил, что встреча с Меркель была, но называть ее секретной не стоит. "Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал он в Twitter. О визите Меркель в клинику к Навальному первым сообщил Der Spigel, назвав его "сверхсекретным".

Издание сочло эту встречу еще одним признаком того, что Берлин "не уступит в этом деле и выяснит правду". На этой неделе результаты своего исследования по Навальному должна представить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда Берлин передал образцы. Госсекретарь США Майк Помпео ранее уже говорил о готовности ввести санкции против России, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком".

В России, власти которой отказываются считать случившееся с Навальным покушением и отравлением с использованием "Новичка", выдвигая альтернативные версии - от пищевого отравления до "инсценировки" - после новостей о визите Меркель явилась новая теория. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что Меркель могла в ходе посещения "проинструктировать" Навального о том, как ему действовать дальше, и предположил, что политика могли посещать и другие лидеры европейских стран.

"Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну - многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация... Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик. Такого рода вещи делаются, чтобы ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика", - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА "Новости".