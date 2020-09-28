Megan Dirks / wikipedia.org В США умер основатель и первый глава МХГ Юрий Орлов, прошедший через лагерь, ссылку и изгнание за правозащиту

Megan Dirks / wikipedia.org

В США на 97-м году жизни скончался основатель и первый руководитель старейшей российской правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ) Юрий Орлов. "Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением", - говорится на сайте МХГ.

Юрий Федорович Орлов родился 13 августа 1924 года в рабочей семье. Участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил физический факультет МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР. В 1956 году, выступая на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, Орлов назвал Сталина и Берию "убийцами, стоявшими у власти" и выдвинул требование "демократии на основе социализма". Вскоре после этого его уволили с работы и исключили из партии.

В 1972 году Орлов стал сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, но в 1973 году был уволен за поддержку академика Андрея Сахарова. О создании МХГ во главе с Орловым было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции в Москве в квартире Сахарова. Целью правозащитной организации стали сбор и публикация информации о нарушениях гуманитарных статей Хельсинкских соглашений.

Через три дня после основания группы Орлова вызвали в КГБ и зачитали "предупреждение" о возможных последствиях его "противоправной деятельности". В сводках ТАСС для заграницы об этом написали под заголовком "Предупреждение провокатору". За Орловым была организована постоянная демонстративная слежка, его вызывали на допросы, а в январе 1977 года у него был произведен обыск.

За восемь месяцев, в течение которых Орлов руководил МХГ, организация выпустила 18 документов. До своего ареста ученый участвовал в подготовке и редактировании всех документов группы, и их передаче руководству СССР и в московские посольства стран-участниц Хельсинкского соглашения. Затем, убедившись, что документы не доходят по назначению, Орлов стал передавать документы иностранным журналистам на организованных им пресс-конференциях. Вел прием граждан, обращавшихся в группу в связи с нарушениями прав человека.

10 февраля 1977 года Орлова арестовали. За день до этого он успел провести пресс-конференцию в квартире сооснователя МХГ Людмилы Алексеевой, которой вскоре после этого пришлось эмигрировать из СССР в США. В суде Юрию Орлову инкриминировали 13 документов МХГ, признанных "клеветническими" и "антисоветскими". Правозащитник был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Орлов отбывал срок в пермском политическом лагере, а ссылку - в Якутии.

В защиту Орлова была организована широкая международная кампания с участием выдающихся ученых и общественных деятелей из США и Западной Европы. Некоторые зарубежные ученые в знак протеста отказались от сотрудничества с советскими коллегами.

В 1986 году правозащитника лишили советского гражданства и выслали в США в обмен на арестованного там советского разведчика. В том же году Орлов стал профессором Корнеллского университета в штате Нью-Йорк и был избран почетным председателем Международной Хельсинкской федерации по правам человека. За границей он проводил кампании в защиту советских политзаключенных. Впоследствии регулярно приезжал в Россию.