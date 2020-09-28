В 2019 году шведский документалист Хенрик Эвертссон, несмотря на запрет, спустил к остову судна робота

Expressen Эта съемка выявила пробоину длиной около четырех метров и шириной около 1,2 метра

Aftonbladet

В понедельник, 28 сентября, в 26-ю годовщину со дня гибели в Балтийском море парома "Эстония" министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Швеции в своем совместном заявлении сообщили, что намерены изучить новую информацию о гибели судна в связи с появлением новой важной информации о причинах трагедии. А премьер-министр Эстонии Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового совместного расследования.

Это заявление трех стран было принято в связи с появлением новых сенсационных сведений о гибели парома, содержащихся в документальном фильме Discovery Network.

Паром "Эстония" затонул на полпути из Таллина в Стокгольм в ночь на 28 сентября 1994 года. Погибли 852 пассажира и члена экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время. Эстонско-финско-шведская межправительственная комиссия по расследованию обстоятельств гибели судна пришла к выводу, что причиной катастрофы стали его конструкционные недостатки и повышенная скорость движения в сильную штормовую погоду. Однако параллельно появлялось множество других версий гибели парома, в том числе связанных с предположениями о перевозке неких российских секретных грузов.

В 2005 году отчет государственной комиссии Эстонии относительно расследования обстоятельств гибели парома показал, что первое расследование, проведенное совместной эстонско-шведско-финской комиссией, содержит множество недочетов и темных мест.

В 2006 году шведская военная разведка объявила, что на пароме в 1994 году из Эстонии в Швецию перевозили российскую военную технику по просьбе эстонской стороны. Якобы некую военную электронику российского производства отправили шведским экспертам на исследование.

Через год специальная комиссия правительства Эстонии по расследованию катастрофы объявила, что на борту затонувшего грузопассажирского парома "Эстония" перевозилось оружие, о транспортировке которого официальные власти не знали.

Еще через 10 лет стало известно, что материалы парламентской комиссии Эстонии, расследующей факт незаконной перевозки российского оружия на пароме, бесследно исчезли, хотя более 1000 страниц этих материалов были признана гостайной.

Теперь в этом деле появились новые сенсационные данные - якобы паром "Эстония" мог затонуть в результате столкновения с подводной лодкой.

Паром "Эстония" получил пробоину в результате столкновения с подлодкой

Шведские кинематографисты, снявшие документальный фильм для канала Discovery, обнаружили в корпусе затонувшего парома "Эстония" пробоину, о которой ранее ничего не говорилось в официальном отчете о крушении.

Совместный отчет Эстонии, Швеции и Финляндии о расследовании катастрофы был опубликован в 1997 году. В нем говорится, что причиной затопления стали отвалившиеся носовые ворота (визор), а также сильный шторм.

Родственники шведских и эстонских погибших неоднократно требовали проведения нового расследования, однако власти запретили любое погружение в районе затопления парома. Международный договор гласит, что паром не будет подниматься на поверхность, а погружение к его останкам и поднятие на поверхность тел жертв трагедии или их вещей является преступлением. Договор был заключен Эстонией, Финляндией и Швецией в 1995 году. А позже к нему присоединились Россия, Дания, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. Подъем обломков парома возможен лишь в том случае, если все присоединившиеся к договору страны достигнут консенсуса по вопросу об изменении этого документа.

Но в 2019 году шведский документалист Хенрик Эвертссон, несмотря на запрет, спустил к остову судна робота. Эта съемка выявила пробоину длиной около четырех метров и шириной около 1,2 метра. Эти кадры и вошли в новый фильм Эвертссона "Эстония": находка, которая меняет все".

Опрошенные документалистами эксперты утверждают, что эта пробоина не могла образоваться по причине взрыва на борту, более вероятно столкновение с неким объектом. Профессор морских технологий Норвежского университета техники и естествознания Йорген Амдал, который фигурирует среди экспертов фильма, утверждает, что подобные повреждения могли быть вызваны ударом силой в 500-600 тонн, сообщает шведская Aftonbaldet.

Бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, который возглавлял комиссию по расследованию гибели парома Эстония, также сказал, что повреждение могло быть вызвано столкновением с подводной лодкой.

"Учитывая, что центр разрыва находится ниже уровня воды, а также учитывая то, что никто никогда не говорил, что вместе с Estonia затонуло еще какое-либо судно, которое шло на воде рядом, и что никто из выживших не рассказывал, что видел рядом с Estonia надводное судно, наиболее вероятно то, что Эстония столкнулась с подводной лодкой", - цитируют Курма эстонский портал Postimees.

Профессор Амдал также утверждает, что причиненное извне повреждение выглядит очень логичным объяснением возникновения пробоины. И, по его словам, повреждения визора (носовые ворота паром) нельзя считать причиной гибели судна. Чтобы выяснить, с чем столкнулась "Эстония", по мнению Амдала, нужно основательно проанализировать показания свидетелей.

Во многих документальных фильмах пережившие трагедию свидетели вспоминали, что до затопления "Эстонии" они почувствовали, будто судно с чем-то столкнулось. "Чуть после полуночи было слышно два очень сильных хлопка", - описал происходившее Андерс Эриссон в пятой части документального фильма.

По воспоминаниям Карла Эрика Рейнтамма, было впечатление, будто паром пробирается через лед. Он был одним из первых пассажиров, который эвакуировался с борта "Эстонии": "Когда я сошел с судна, я не видел ни одного человека. Там, где я стоял, не было никого. Я был одним из первых. Ничего странного в воде я не видел, кроме чего-то белого длиной в несколько метров. Оно уходило влево, и его накрывали волны". Он не может объяснить, что он видел: подводных лодок в воду он никогда не видел. "Я понятия не имею, может ли подводная лодка выглядеть светлее, чем вода. Но паром явно на что-то напоролся, иначе чем еще можно объяснить звук, будто судно проезжает по льду?" - вспоминает Рейнтамм.

По мнению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, все это достаточно важная информация, "истинность которой мы должны прежде всего установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи".

"Я уверен, что составленный в 1997 году финальный рапорт международной комиссии по расследованию гибели парома содержит наши лучшие сведения и оценки причин, ставших роковыми для парома в ту бурную ночь. В то же время, однозначно ясно, что если мы получим информацию о каких-то новых обстоятельствах, о которых не знали тогда, нужно будет заняться поднятыми вопросами и найти на них ответы. Разумеется, это следует сделать уважительным и достойным образом", - написал премьер-министр Ратас в соцсетях.

"Я договорился с моими коллегами, что если в фильме действительно упоминаются новые и неизвестные до сих пор обстоятельства, мы вместе выясним их причины. Я считаю важным, чтобы Эстония, Финляндия и Швеция вместе совершали дальнейшие шаги. Мы также считаем крайне важным, чтобы наши дальнейшие действия соответствовали бы заключенному тремя странами в 1995 году договору, охраняющему место последнего покоя жертв катастрофы парома "Эстония", - добавил Ратас.