Выступая на пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, Дональд Трамп отверг сообщение как "фейковую новость" и сказал, что он заплатил налоги, но не привел подробностей

The White House / YouTube Детали обнародованной The New York Times налоговой документации осложняют для президента использование образа проницательного и патриотичного бизнесмена, раскрывая вместо этого ряд финансовых потерь и доходов из-за границы, которые могут вступить в противоречие с его обязанностями

Official White House Photo by Tia Dufour

Как утверждает газета The New York Times, которая получила доступ к налоговым декларациям президента США, Дональд Трамп, который ревностно защищал свои налоговые декларации, и который является единственным президентом в новейшие времена, не предавшим их огласке, не платил федеральных подоходных налогов 10 из последних 15 лет. В 2016 году, когда он баллотировался в президенты, , и в 2017, в свой первый год в Белом доме, Дональд Трамп заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога.

При этом основой его президентской кампании в 2016 году была его репутация успешного бизнесмена-миллиардера в сфере торговли недвижимостью, сообщает "Голос Америки".

Детали обнародованной The New York Times налоговой документации осложняют для президента использование образа проницательного и патриотичного бизнесмена, раскрывая вместо этого ряд финансовых потерь и доходов из-за границы, которые могут вступить в противоречие с его обязанностями.

Опубликованная финансовая информация президента указывает на то, что он заработал не менее 434,9 миллиона долларов в 2018 году, но в налоговых декларациях указан убыток в размере 47,4 миллиона долларов.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, Трамп отверг сообщение как "фейковую новость" и сказал, что он заплатил налоги, но не привел подробностей.

Юрист Trump Organization Алан Гартен и пресс-секретарь этой организации пока не ответили на запрос Associated Press о комментарии к докладу. Гартен ранее сказал Times, что "большая часть, если не все, приведенные факты выглядят неточными".

Как пишет газета, Трамп нашел несколько способов уменьшить свое налоговое бремя. Он использовал налоговые вычеты на личные расходы, такие как жилье, самолет и 70 тыс. долларов на укладку волос во время съемок телешоу The Apprentice. Убытки в сфере недвижимости, единолично принадлежащей и управляемой Трампом, по-видимому, были компенсированы доходом от его доли в этом телешоу и других предприятиях с несколькими владельцами.

В статье также сообщается, что в течение первых двух лет своего президентства Трамп использовал налоговые льготы для бизнеса, чтобы сократить свои налоговые обязательства.

Так, кредиты на бизнес-инвестиции на сумму 9,7 млн долларов, которые были предоставлены после того, как Трамп запросил продление срока подачи налоговой декларации, позволили ему сократить свой доход и заплатить всего 750 долларов каждый в 2016 и 2017 годах.

Президент упорно отказывался обнародовать свои налоги, ссылаясь на аудит. Он обещал, что информация о его налогах "будет обнародована", однако он не уточнил сроков. Он уже давал аналогичные обещания во время кампании 2016 года, однако до сих пор их так и не выполнил.

Обнародование информации, которая, как пишет The New York Times, основывается на данных налоговых деклараций за два десятилетия, произошло в решающий момент накануне первых президентских дебатов во вторник и за несколько недель до выборов, на которых президенту Трампу будет противостоять демократ Джо Байден.

Тем временем президент подал в суд иски против тех, кто хотел получить доступ к его декларациям, включая Палату представителей США, которая возбудила соответствующий судебный иск в рамках надзора со стороны Конгресса.