Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак, объявивший 10 дней назад голодовку в СИЗО N1, постепенно возобновляет прием пищи.

"В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи", - сообщил защитник Дмитрий Лаевский. Как отметил адвокат, ранее Знак "ощутил огромную волну поддержки - начиная с того, как поддержали коллеги-адвокаты, подав десятки ходатайств о личном поручительстве и придя в суды обеих инстанций, и заканчивая огромным количеством комментариев, обращений и писем людей". "Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе", - отметил Лаевский.

Супруга Знака Надежда в разговоре с РИА "Новости" также подтвердила, что он принял такое решение. "Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах. Но это не какие-то необратимые изменения. Учитывая, что у Максима сильный организм благодаря занятиям триатлоном, думаю, ему подготовка к соревнованиям помогла ему нормально себя чувствовать, оставаться в бодром расположении духа", - рассказала она.

Супруга добавила, что в изоляторе Знак продолжает читать литературу, а также писать стихи. "Предстоит длительный период выхода из голодовки: сначала это медленное дробное питание, самое первое - это вообще вода с сахаром, глюкоза или разбавленные соки. Потом - постепенное добавление маленьких порций пищи, не белковой, не жирной. И потом постепенное наращивание объемов и увеличение разнообразия пищи. Выход из голодовки, как правило, занимает столько же времени, сколько и сама голодовка", - добавила Надежда.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии). В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщил, что два члена президиума совета оппозиции - Мария Колесникова и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.