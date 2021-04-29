В своем Послании Джо Байден противопоставил США авторитарным режимам.

www.whitehouse.gov Байден заявил, что спустя 100 дней своего президентства новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19

The White House / YouTube

Президент США Джо Байден, спустя 100 дней после прихода к власти, впервые обратился с Посланием к обеим палатам американского Конгресса, представив в здании Капитолия масштабный план действий, который, по его словам, "закрепит будущее за Америкой", и отчитавшись об уже проделанной им работе.

Байден заявил, что спустя 100 дней своего президентства новой администрации удалось восстановить веру в демократию и начать процесс восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Он начал свое выступление отчетом об успехе вакцинации американцев (граждане получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19) и резком росте экономики страны, достигнутом, как он сказал, благодаря очередному пакету экономического стимулирования, одобренному Конгрессом уже в ходе его президентства. По словам главы государства, за первые 100 дней его президентства в экономике было создано более 1,3 миллиона рабочих мест - это рекордные показатели. "По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем в прошлом", - подчеркнул Байден.

Но это только начало, заявил президент США. Он призвал Конгресс одобрить "Американский план создания рабочих мест", программу, предусматривающую выделение около четырех триллионов долларов (что примерно равно годовому федеральному бюджету США) на инфраструктурные инвестиции: строительство мостов и дорог, линий электропередач, сотен тысяч станций заправки электромобилей, замену водопровода и другие проекты. Президент призвал поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и расширить право на создание профсоюзов.

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Президент США отметил, что предложенные им инвестиции играют на руку внешней политике США, которая "приносит пользу среднему классу". По его словам, все страны в мировой экономике должны играть по одним и тем же правилам. "Мы все созданы равными. Мы не можем уйти от этого принципа", - подчеркнул глава государства.

Как отмечает "Голос Америки"*, выступление Джо Байдена стало историческим даже еще до произнесения первого слова из Послания, так как впервые в истории США за спиной выступавшего президента в креслах второго и третьего лица государства (вице-президента и спикера нижней Палаты) оказались две женщины - Камала Харрис и Нэнси Пелоси.

Байден: США не хотят эскалации с Россией, но действия Путина будут иметь последствия

В своем Послании президент США противопоставил Америку авторитарным режимам. "Они считают, что демократии проигрывают, потому что они не могут ни о чем договорится, мы докажем автократам, что демократия жива и работает", - заявил президент.

Джо Байден отметил, что не будет искать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но пропорционально ответит на враждебные действия Москвы. По его словам, защита прав человека в мире станет важной частью внешней политики США, поскольку Америка воплощает идею о том, что все люди созданы равными.

"Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям, и как мы работаем над разрешением климатического кризиса", - заявил Байден.

Повышение налогов в США коснется только богатых

Байден отдельно остановился на том, как его администрация собирается финансировать планы развития Америки. По его словам, он ясно дал понять, что Соединенные Штаты могут сделать это "без увеличения бюджетного дефицита". Он пообещал, что повышение налогов не коснется людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. По словам Байдена, пришло время для того, чтобы "корпоративная Америка и 1% самых богатых американцев заплатили свою долю "по справедливости".

Так, в прошлом году 55 крупнейших корпораций страны уплатили нулевой федеральный подоходный налог и не заплатили никаких федеральных налогов на прибыль, превышающую 40 миллиардов долларов.

Многие компании, как отметил Байден, уклоняются от уплаты налогов через офшорные убежища от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов, "извлекая выгоду из налоговых лазеек и вычетов, которые позволяют переводить рабочие места в офшоры и переводить прибыль за границу. Это неправильно".

Администрация Байдена собирается реформировать налогообложение для корпораций с тем, чтобы они "платили по справедливости и помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес", заявил Байден.

1% самых богатых американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год, будут платить до 39,6% в виде подоходного налога. Именно на этом уровне находилось налогообложение раньше. Государство также собирается "избавиться от лазеек, которые позволяют американцам, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов в год, платить более низкую ставку на прирост капитала, чем работающие американцы платят со своей зарплаты".

"Это коснется только 0,3 процента всех американцев. И Налоговая служба будет разбираться с миллионерами и миллиардерами, которые не платят налоги. Это оценивается в миллиарды долларов", - пообещал президент.

"Я никого не собираюсь наказывать. Но я не буду добавлять налоговую нагрузку на средний класс этой страны. Они уже достаточно платят. То, что я предложил, справедливо. Это финансово ответственно. Это увеличивает доходы для оплаты предложенных мною планов, которые создадут миллионы рабочих мест и обеспечат рост экономики", - добавил Байден.

В заключении своего Послания Байден заявил, что США наконец обрели "новую силу и новую решимость для того, чтобы... победить в соревновании XXI века". Для этого всем нужно действовать как "одна страна, одна Америка".

"Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, что мы не можем сделать, если мы возьмемся за это все вместе", - подчеркнул Джо Байден.

Законодатели ответили Байдену

Представители Демократической и Республиканской партии в Конгрессе отреагировали на выступление президента диаметрально противоположно - в то время как демократы полностью одобрили действия администрации, республиканцы подвергли предложения Байдена жесткой критике.

В традиционном ответном слове на Послание президента сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт заявил, что президент раскалывает американское обществ, предлагая планы, которые не имеют поддержки Республиканской партии. "Наше лучшее будущее не воплотится благодаря созданным в Вашингтоне планам или социалистическим мечтаниям, оно будет обеспечено вами, американцами", - заявил Тим Скотт, по словам которого, президент Байден и Демократическая партия пытаются непомерно расширить роль государства в жизни страны, в то время, как необходимо делать ставку на рыночные силы.

Сенатор-республиканец Джим Риш с сожалением отметил, что Байден не коснулся в своем выступлении темы российского газопровода "Северный поток-2". "Этот российский трубопровод, который президент, похоже, не желает перекрывать, представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников в Европе. Конгресс неоднократно действовал... чтобы побудить администрацию действовать быстро, чтобы помешать завершению этого российского проекта. Время уходит", - заметил Риш.

Сенатор Джим Инхоф выразил озабоченность в связи с тем, что Байден не уделил должного внимания инвестициям в вооруженные силы, чтобы США могли конкурировать с Китаем и Россией. "Команда Байдена говорит правильные слова о Китае и России, но ничего не делает в поддержку этого... Эта речь не была посвящена единству или проведению политики для всех американцев. Это была традиционная демократическая речь с прогрессивным и экологическим уклоном", - заявил Инхоф.

По мнению еще одного демократа, конгрессмена Дэвида Чичиллина, "это была речь, обращенная непосредственно к американскому народу и к проблемам, с которыми он сталкивается прямо сейчас. Теперь я с нетерпением жду совместной работы с президентом, его администрацией и моими коллегами в Конгрессе, чтобы добиться этих результатов для американского народа".

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заверил, что "республиканцы будут работать с кем угодно, чтобы восстановить Америку, восстановить наш образ жизни и обновить американскую мечту".

Однако республиканцы, по его словам, не могут "позволить Соединенным Штатам идти по пути социализма с правительством, которое решает, сколько кому разрешено зарабатывать, а остальное конфискует и передает политическим соратникам и приближенным. Нам нужно вернуться к здоровым экономическим принципам, которые позволили нам построить лучшую экономику в истории", - подчеркнул Маккарти.