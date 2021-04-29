Имена задержанных не называются, известно, что им от 28 до 48 лет. Источники в полиции утверждают, что один из них ездил в Сирию, а другие могут быть причастны к организации денежных переводов сирийским боевикам

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В Страсбурге десятки сотрудников французской контрразведки - Главного управления внутренней безопасности - провели на рассвете 27 апреля масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны шесть человек, обвиняемых в финансировании терроризма и преступном сговоре.

По данным французских СМИ, все задержанные - выходцы с Кавказа, четверо - чеченцы, еще один приехал во Францию из Грузии. Чуть позже в департаменте Пюи-де-Дом, в 600 километрах от Страсбурга, был задержан еще один чеченец, сообщает Русская служба BBC. Еще один находится в розыске.

Имена задержанных не называются, известно, что им от 28 до 48 лет. Источники в полиции утверждают, что один из них ездил в Сирию, а другие могут быть причастны к организации денежных переводов сирийским боевикам. Во время допросов полицию особенно интересовали переводы денег, которые осуществляли задержанные. В частности, один из них перевел 300 евро своему знакомому, находившемуся за границей, чтобы тот смог купить билет во Францию.

Собеседники BBC из чеченской общины во Франции, не захотевшие называть своих имен, сообщили, что задержанные практиковали ваххабитский вариант ислама, так называемый "чистый ислам", которого придерживаются сторонники джихада.

Представитель Ассамблеи чеченцев Европы сообщил BBC, что за последние месяцы из Франции были депортированы около десяти чеченцев.

Как напоминает издание, массовые проверки мечетей, задержания "нежелательных элементов" и их депортация начались во Франции с осени прошлого года, когда в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя Самюэля Пати, показавшего своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого Франция начала высылать даже тех, кому на родине может грозить смертельная опасность, иногда даже вопреки решению собственных судов.

К примеру, так произошло с чеченцем Магомедом Гадаевым, которого, как постановил суд, небезопасно депортировать в Россию. Однако французская полиция все равно посадила Гадаева на самолет до Москвы. Его подозревали в связях с "исламистскими движениями и международным джихадом", но эти подозрения так и не стали основой уголовного дела. Французские правозащитники заявили, что причиной депортации стали переговоры министра внутренних дел Франции Жеральда Дерманена с российскими коллегами. Сейчас депортированный чеченец находится в СИЗО Грозного.

Гадаев - не первый чеченец, депортированный на родину из Франции в последние месяцы. Судьба нескольких человек, депортированных еще до его дела и оказавшихся в Чечне, неизвестна.

В последние недели Франция развернула масштабную кампанию по борьбе с радикализмом. В среду стало известно, что в стране арестовали семерых итальянцев, осужденных на родине за теракты, совершенные в 70-80-х годах. Речь идет о членах "Красных бригад" - подпольной ультралевой экстремистской организации, которая действовала в Италии преимущественно в 70-е годы.

В среду же Жеральд Дерманен представил в правительстве новый законопроект о борьбе с терроризмом. Это документ уже подвергся критике как ущемляющий права человека. По нему, например, людей, отбывавших наказание за преступления, связанные с терроризмом, могут обязать жить только в определенных местах после освобождения. Кроме того, в течение пяти лет после выхода из тюрьмы за этими людьми будет наблюдать полиция.

Законопроект значительно облегчает исполнительной власти доступ к личным данным и сделает постоянной введенную в 2015 году на экспериментальной основе практику обработки этих данных, включая истории браузеров, с помощью алгоритмов для выявления подозрительных лиц.