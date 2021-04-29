Число случаев COVID в мире превысило психологическую отметку в 150 млн, более 3,1 млн скончались

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга, 29 апреля, превысило важную психологическую отметку в 150 млн, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Во всем мире с начала пандемии число скончавшихся в результате коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 3,16 млн человек.

В число лидеров стран с наибольшим количеством случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Соединенные Штаты остаются лидером по числу заразившихся и погибших - почти 33 млн инфицированных и более 588 тысяч умерших. Но США также и лидер по числу вакцинированных - граждане получили более 220 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент Джо Байден в своем Послании Конгрессу.

Индия занимает второе место по числу заразившихся. Там число инфицированных продолжает расти стремительными темпами и вызывают серьезную озабоченность. Прирост выявленных заражений в Индии за последние сутки составил 379 257 случаев, более 3,6 тыс. человек скончались - это максимальные показатели с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано свыше 18,37 миллиона случаев COVID-19, скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний около 204,8 тысяч человек.

Третью позицию в мире по числу заражений занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано более 14,5 млн заболевших, из них скончались свыше 398 тысяч человек.

Россия стоит на шестом месте с общим количеством инфицированных почти 4,8 млн граждан. Умершими от коронавируса в России считаются 109,3 тыс. человек. Однако зарубежные эксперты утверждают, что официальная российская статистика занижена и в стране уже началась третья волна коронавируса.

Коэффициент смертности на 1 млн населения Земли на утро четверга составил 406. В США на 1 млн жителей 1 769 скончавшихся, в Индии - 147, в Бразилии - 1 863 человек, в России - 749 человек.