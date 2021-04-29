Европарламент принял резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику", в которой содержатся предложения на случай вторжения на Украину российской армии

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Европарламент принял резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику", в которой содержатся предложения на случай вторжения на Украину российской армии.

Резолюция принята 548 голосами "за". Против нее проголосовали 25 евродепутатов. 113 парламентариев воздержались, передает "Интерфакс". Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, она носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.

Документ призывает Европейский союз и его членов при начале вооруженного конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям бизнесменов и членов их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.

В резолюции указано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.

Европарламент призвал Россию "вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем", "гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря", "выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе".

Также в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом".

Документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального" и всех лиц, задержанных во время протестов в его поддержку, и настаивает на расследовании его отравления химоружием семейства "Новичок".

Отдельный блок резолюции посвящен дипломатическому скандалу в связи со взрывами складов оружия в Врбетице (Чехия) в 2014 году, ответственность за которые Европарламент возлагает на "преступников из российских спецслужб". Он призывает государства-члены ЕС приступить к совместной высылке российских дипломатов.

В ходе дебатов по резолюции 28 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет рычагов для реализации изложенных в ней мер. По словам Борреля, эти предложения относятся к компетенции государств-членов союза и частных компаний.