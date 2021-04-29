Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, 29 апреля 2021 года

АКИpress Новости / Telegram Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, 29 апреля 2021 года

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В результате переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил на места прежней дислокации, сообщила пресс-служба МИД КР.

Казакбаев заявил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. Все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, сказал он.

Также он отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

Стороны, как сообщается, договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По данным киргизского Минздрава, в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадал 31 человек, один скончался от огнестрельного ранения.

Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что ее посты обстреляны таджикскими военными: огонь был открыт по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши", а также пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак" и "Достук", которая загорелась. В свою очередь отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. По данным Погранслужбы Киргизии, оба среднеазиатских государства стягивают дополнительные военные силы по всему периметру госграницы, передает "Интерфакс".

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что боевые действия начались в еще одном приграничном с Таджикистаном районе этой области Киргизии.

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявили, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против киргизских военнослужащих. По данным ведомства, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района".

Власти Киргизии утверждают, что граждане Таджикистана в четверг также обстреливали проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей.

Граждане Таджикистана также подожгли несколько домов на окраине села, откуда ранее были эвакуированы киргизы, сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области (Киргизия) Омурбек Суваналиев.

"Киргизские силовики дают хороший отпор, судя по всему, раненые и погибшие будут и с таджикской стороны", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, местность "Головной", расположенная в Баткенском районе Баткенской области Киргизии, находится под полным контролем киргизской стороны.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

Москва изучает ситуацию на таджикско-киргизской границе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на просьбу прокомментировать возникший конфликт и добавила, что расскажет подробности после консультации с экспертами.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает рубеж между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы только 519 км.