ЕС обвинил Россию в "подрыве доверия" к западным вакцинам от коронавируса

DepositPhotos / halfpoint Согласно докладу, российские государственные СМИ, госведомства и государственные бизнес-структуры в декабре начали кампанию по продвижению российской вакцины "Cпутник V"

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в докладе, распространенном Европейской внешнеполитической службой (EAD).

Согласно докладу, российские государственные СМИ, госведомства и государственные бизнес-структуры в декабре начали кампанию по продвижению российской вакцины "Cпутник V". При этом они использовали враждебные коммуникационные стратегии, обвиняя Евросоюз в "саботаже" вакцины.

Кроме того, управляемые Кремлем СМИ, в том числе и официальный Twitter "Cпутник V", пытались "подорвать доверие к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) и посеять сомнения в его независимости и происходящих в нем процессах". Российские СМИ пытались представить дело так, что EMA сознательно задерживает регистрацию российской вакцины, говорится в докладе, который приводит Deutsche Welle.

EAD также обвинила Китай в распространении "запутывающих" сведений о безопасности "западных" вакцин и появлении коронавируса в мире. В частности, Пекин называл свои вакцины более подходящими для развивающихся и балканских стран.

В декабре прошлого года официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что некие зарубежные силы развязали масштабную информационную войну, чтобы подорвать доверие к российской вакцине. По его словам, в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ. "Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит целительность зарубежных аналогов", - заявил Конашенков, не раскрыв подробностей.

Генерал подчеркнул, что новая вакцина, разработанная российскими военными медиками и опробованная на солдатах, уже доказала свою эффективность и безопасность. "Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся - от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений - служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины", - заявил он.

В начале марта этого года EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины "Спутник V", оценив ее соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что EMA предоставлены все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира. Сообщалось, что экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно доказательств для официальной заявки на регистрацию препарата.

Тогда же вокруг вакцины разгорелся скандал: председатель EMA Криста Виртумер-Хохе сравнила одобрение вакцины европейскими странами до ее официальной регистрации в ЕМА с "русской рулеткой". После этого разработчики вакцины потребовали публичных извинений, заявив, что комментарии Кристы Виртумер-Хохе "вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы вакцины агентством".

Они также отметили, что EMA ранее не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине от коронавируса, а сами такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и процессу проверки. "После того, как EMA отложила проверку "Спутник V" на несколько месяцев, она не имеет права подрывать доверие к 46 другим регулирующим органам, которые проверяли все необходимые данные", - заключили разработчики.