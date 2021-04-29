В квартире бывшего адвоката президента Трампа Руди Джулиани в центре Нью-Йорка прошел обыск. Как сообщает CNN, обыск инициировала федеральная прокуратура Манхэттена. Он прошел в рамках расследования лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине.

Правоохранители изъяли электронные устройства и носители. По словам источника, Джулиани отдал мобильный телефон, iPad и ноутбук. В рамках того же расследования агенты также получили ордер на обыск в доме адвоката и соратника Джулиани Виктории Тенсинг. Информированный источник позже пояснил, что в самом доме обыск не проводился.

По утверждению New York Times, обыск связан с расследованием деятельности Джулиани на Украине и его попытках лоббировать интересы нескольких украинских бизнесменов в США.

Официальный представитель Белого дома Седрик Ричмонд заявил, что Министерство юстиции не уведомляло Белый дом об ордерах. "Президент сказал, что хочет, чтобы Министерство юстиции было полностью независимым. Так оно и есть", - сказал Ричмонд, добавив, что расследования должны идти своим чередом без политического вмешательства. "И поэтому мы не вмешиваемся в их дела и не комментируем то, что они делают", - заявил он. В свою очередь, сын Джулиани Эндрю назвал ситуацию абсурдной и заявил о продолжающейся политизации Министерства юстиции.

Рудольф Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь Дональду Трампу переизбраться на второй президентский срок. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался расследования действий сына Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, который в итоге был оправдан.