15 человек пострадали в перестрелке на границе между Киргизией и Таджикистаном

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МЧС Киргизии сообщил о перестрелке на киргизско-таджикской границе. Как сообщает Sputnik Кыргызстан, с места перестрелки ожидается доставка около 15 пострадавших. В больницу поступили семь раненых, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее в погранслужбе Киргизии заявили, что на границе с Таджикистаном идет перестрелка войсковых подразделений двух стран. В МЧС заверили, что все гражданские лица эвакуированы.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что в четверг киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. По данным ГКНБ, инцидент произошел в 13:05 (11:05 мск) на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара.

"Инцидент произошел после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия ранее согласованного двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной", - заявили РИА "Новости" в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности.

Собеседник агентства отметил, что по картам 1924-1927 годов и 1989 года этот объект полностью располагался на территории Таджикистана, а в 1968 году в советское время использовался для орошения городов и районов, граничащих с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

В свою очередь, Госкомитет нацбезопасности Киргизии обвинил пограничников Таджикистана в обстреле приграничных территорий. Как утверждает ведомство, в 14:00 таджикские погранвойска и спецназ МВД открыли огонь из минометов, пулеметов и автоматов. Обстрелу подвергся водозабор "Головной" в селе Кок-Таш Баткенской области.

Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек.

Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. По мнению таджикской стороны, гидросооружение "Головной водораздел" находится на ее территории, а Кыргызстан использует его в одностороннем порядке.

Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев. Тем временем у Дома правительства Киргизии проходят митинги, жители приграничных сел требуют, чтобы первые лица страны отправились в Баткенскую область.

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном. Перед министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам.