Глава Минюста Чехии Мария Бенешова

Justice.cz

Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, заявила в интервью сетевому изданию Novinky глава Минюста Чехии Мария Бенешова.

Она рассказала, что присутствовала на заседании кабмина, когда там обсуждали это происшествие. Министр отметила, что ее мнение схоже со взглядом президента республики Милоша Земана.

"При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна возможная версия [расследования]", - объяснила Бенешова. Она отказалась раскрыть детали, но подчеркнула, что эта информация есть на записи с заседания правительства.

В свою очередь, премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что существует единственная версия расследования, которой придерживаются он и глава МВД Ян Гамачек. Напомним, 17 апреля 2021 года чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, передвигавшихся по территории страны с несколькими разными паспортами - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы. По ее данным, речь идет об агентах ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов . Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию.

Между тем президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматриваются две версии произошедшего - причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. При этом, по его словам, у Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.

По мнению ряда политиков, жесткий подход правительства к российскому посольству не оставляет сомнений в причастности ГРУ. Такое повествование может способствовать размыванию официальной версии события и оставить место для сомнений в правомерности чешской реакции, заявила позднее общественная ассоциация, которая анализирует зарубежные кампании дезинформации в Чехии.