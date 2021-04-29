Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА "Новости" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Министерство иностранных дел Турецкой Республики

Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА "Новости" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В прошлом году я говорил об этом с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут еще раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что Турция крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от коронавируса турецкими и международными экспертами проходят постоянно. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталии и на других турецких курортах.

Он также сообщил, что у обладателей российских паспортов, которые летят через Турцию транзитом, сейчас нет проблем с возвращением на родину, и эта ситуация в любом случае будет под контролем. Напомним, до 17 мая на территории страны введен полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно по производственным соображениям. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратили оформление брони и ввели жесткий карантинный режим.

Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы. Для остальных иностранцев, имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, а также для лиц, не пребывающих в стране с туристическими целями соблюдение запрета обязательно.

Ранее власти ввели частичные ограничения на первые две недели священного для мусульман месяца рамадан, но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.