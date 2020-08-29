AleksTaurus / DepositPhotos Отмена экономического бойкота позволит частным компаниям и индивидуальным предпринимателям из ОАЭ заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из Израиля

AleksTaurus / DepositPhotos

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Зайд аль-Нахайян отменил закон 1972 года об экономическом бойкоте Израиля и связанных с ним санкциях, сообщает государственное агентство новостей WAM.

"Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций", - говорится в сообщении.

Отмена экономического бойкота позволит частным компаниям и индивидуальным предпринимателям из ОАЭ заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из Израиля.

31 августа израильская делегация под руководством главы Совета национальной безопасности Меира Бен Шабата отправится с первым официальным визитом в Абу-Даби. В ходе него планируется подписать соглашения о сотрудничестве стран в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, инвестициях, сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения, сообщает NEWSru.co.il.

На борт самолета поднимется также американская делегация во главе с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером, которого называют архитектором соглашения между Израилем и ОАЭ. Это будет первый пассажирский рейс по маршруту Тель-Авив - Абу-Даби. Объединенные Арабские Эмираты стали третьей арабской страной после Египта и Иордании, заключившей мирное соглашение с Израилем.

Договор о нормализации отношений между двумя государствами был подписан 13 августа при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа. Спустя три дня власти ОАЭ разблокировали телефонную связь с Израилем и израильские новостные сайты.

В рамках сделки еврейское государство воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнял, что Израиль не отказывается от своих прав на эти земли. В рамках соглашения также предусматривается свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима.