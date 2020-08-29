Pixabay.com Сотрудников зарубежных изданий, освещающих события в Белоруссии, в субботу начали массово уведомлять о лишении аккредитации и депортации из страны

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Сотрудников зарубежных изданий, освещающих события в Белоруссии, в субботу начали массово уведомлять о лишении аккредитации и депортации из страны. По данным Tut.by, аккредитации лишились около 20 журналистов, в том числе белорусские сотрудники ВВС, Reuters, "Радыё Свабода", AFP, АР, а также четверо российских журналистов, работающих на Associated Press и немецкий канал ARD.

В пресс-службе посольства России в Минске РИА "Новости" сообщили, что граждан РФ лишили аккредитации МИД "по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности". В соответствии с решением правоохранительных органов они должны покинуть территорию Белоруссии. Посольство обеспечит их выезд.

Аккредитации лишены корреспонденты белорусской службы "Радио Свобода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько, журналисты ВВС Татьяна Мальницук и Татьяна Януцевич, Василий Федосенко (Reuters), Сергей Гапон (Associated Press), Геннадий Шарипкин (RFI), Роман Васюкович ("Настоящее время").

Россияне Сергей Сергеев и Михаил Фомин с канала ARD накануне были задержаны в Минске и провели ночь в РУВД. Им запретили въезд в Белоруссию в течение пяти лет, как и их коллегам - фотокорреспондентам из АР. Такой же запрет получил известный шведский фотокорреспондент, победитель World Press Photo Пол Хансон, задержанный 27 августа. На сотрудника ARD Илью Кузнецова составили протокол якобы за участие в массовой акции.

27 августа также была задержана корреспондентка Deutsche Welle Александра Богуславская, которая вела репортаж с антиправительственной акции протеста. Ее почти шесть часов удерживали в Октябрьском РУВД Минска под предлогом проверки документов. Конфискованный у Богуславской телефон вернули только 28 августа. Ей пытались вменить отсутствие аккредитации, хотя она неоднократно предъявляла все необходимые документы. Позже административное производство в отношении журналистки было прекращено.

Лишенные аккредитации журналисты иностранных СМИ не могут делать репортажи в Белоруссии законно, за продолжение деятельности им грозит административная ответственность по ст. 22.9 КоАП (Hарушение законодательства о средствах массовой информации). В зависимости от обвинения журналисту грозит штраф от 20 базовых величин, а его работодателю - штраф до 500 базовых величин. В некоторых случаях данная статья предполагает конфискацию техники.

Русская служба BBC в своем официальном заявлении "самым решительным образом" осудила подавление независимой журналистики в стране. "Мы считаем, что для жителей Беларуси жизненно важно иметь доступ к беспристрастной и независимой информации о событиях в их стране. Русская служба Би-би-си была ключевым источником новостей для жителей Беларуси и России во время протестов после выборов", - прокомментировали в редакции, призвав белорусские власти отменить свое решение.

Посольство США в Белоруссии также заявило прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в интернет, освободить несправедливо задержанных и выяснить судьбу лиц, пропавших без вести. В посольстве добавили, что поддерживают призыв белорусского народа к властям провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы.

"Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", - говорится на сайте посольства.

После президентских выборов ряд белорусских печатных изданий, широко освещавших протесты, стали испытывать трудности с печатью тиража и распространением. Неделю назад были заблокированы 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов. Вечером 28 августа белорусским пользователям по решению Министерства информации ограничили доступ к сайтам "Наша Нiва" и Naviny.by.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще до выборов потребовал высылать журналистов иностранных СМИ, которые "не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы". Особое недовольство он выразил работой ВВС, ресурсов "Радио Свобода" и белорусской редакции "Комсомольской правды", а чиновников отчитал за то, что они перестали считать себя хозяевами страны.