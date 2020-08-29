В Минске несколько тысяч женщин с цветами, бело-красно-белыми флагами и плакатами провели акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков в ходе акций протеста. Сначала они выстроились в цепь на площади Победы, туда подъехало несколько автозаков. Омоновцы просили девушек разойтись и переписывали их личные данные.

Затем колонна двинулась вдоль перекрытого проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади. ОМОН преградил им путь, тогда участницы шествия вышли на проезжую часть, где в линию выстроили микроавтобусы, и начали скандировать "Пропускай!" После этого женщины продолжили движение в сторону Уручья, сопровождаемые колонной автозаков, пишет Onliner.

Участницы женского марша несли плакаты: "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом", "Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры", "Сам ты крыса", "С гнилым луком борщ не сварить". На пешеходном переходе у здания "Вечернего Минска" люди в штатском пытались произвести задержания в середины колонны, пока люди ждали зеленого сигнала светофора. Женщины не дали этого сделать.

По оценке Tut.by, в женском марше приняли участие более 10 тысяч человек. На акцию пришла член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. В Минске "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрывали станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы". Поезда следовали мимо них без остановки.

На марш также пришла 73-летняя Нина Багинская, ставшая узнаваемым лицом белорусских протестов после видео, на котором она, держа в руках бело-красно-белый флаг, заявила попытавшемуся остановить ее омоновцу "Я гуляю" и прошла дальше.

ОМОН несколько раз пытался разбить женскую колонну, в районе Академии наук навстречу девушкам вышли силовики в форме внутренних войск. По пути к площади Бангалор бойцы попытались сдержать колонну, но женщины прорвали цепь, так что силовики сами оказались в окружении. Участницы шествия также несколько раз не дали задержать мужчин.

В то же время совсем без задержаний не обошлось. Прямо во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик, позже их отпустили. В РУВД Октябрьского района доставили журналиста "Белсата" Павла Мацкевича. Одиночные задержания наблюдались во дворах.

Telegram-каналы опубликовали несколько видео с разных ракурсов, на которых неизвестные в гражданском задержали молодого человека и девушку в троллейбусе и занесли в гражданский микроавтобус за руки и ноги. Очевидцы рассказали Tut.by, что возле остановки ОМОН преградил дорогу протестующим. Около 20 человек забежали в троллейбус, он тронулся. На бульваре Шевченко его остановили силовики и начали без разбора выхватывать пассажиров.

Около 20:00 женский марш подошел к концу, участницы махали силовикам, скандируя "До завтра!" По данным Euroradio, на улице Сурганова, где еще оставалась большая группа демонстрантов, силовики перекрыли тротуары, не давая участницам шествия разойтись.