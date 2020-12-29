ВСЕ ФОТО ВОЗ: главной задачей в 2021 году станет выявление новых штаммов коронавируса

I, Yann / wikimedia.org Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, в том числе тех, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР, и делиться научной информацией на этот счет

Pixabay.com Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

ITU Pictures / wikimedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, в том числе тех, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР, и делиться научной информацией на этот счет. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция выступления велась в Twitter.

Он подчеркнул, что в 2021 году мировое сообщество ждут новые вызовы, и, в частности, новые разновидности коронавируса. "В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", - сказал гендиректор.

Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за тестирование и выявление новых разновидностей коронавируса. Он призвал быстро делиться с ВОЗ и другими странами эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса. По словам главы ВОЗ, государства "не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными".

В середине декабря власти Великобритании сообщили о появлении двух новых штаммов коронавируса, обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими разновидностями. Их прародитель появился на территории Уэльса в сентябре этого года, где изначально его уровень распространенности был крайне низким. По мнению ученых, в конце ноября он приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Британии, став доминирующим.

Предположительно, он распространяется примерно в 1,7-2 раза быстрее, чем уже существующие штаммы SARS-CoV-2, при этом он уже успел проникнуть в ЮАР, Данию и другие страны Европы.По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее и может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году.

Помимо Великобритании новый штамм коронавируса выявили в Турции, Германии, Дании, Австралии, Франции и Японии, которая закрыла границы до конца января, также въезд запретили Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Израиль. Ряд европейских стран приостановили авиасообщение с Великобританией, временно полеты туда отменила и Россия.

Власти Турции ввели правило, согласно которому все прибывающие из-за границы должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус или же пройти тестирование при въезде. Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.